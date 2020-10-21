Kaptanlar kulübü Fenerbahçe

Fenerbahçe’de yeni oluşturulan kadro ilginç bir özelliğe sahip. Erol Bulut-Emre Belözoğlu-yönetim üçgeninin gerçekleştirdiği transferlerle artık sarı-lacivertlilerde kaptanlık tecrübesi yaşamış oyuncu sayısı 11'e yükseldi. Tisserand, Samatta ve Valencia, ülke milli takımlarının kaptanı… Sosa Trabzonspor'da, Pelkas da PAOK'ta kaptanlık yapıyordu. Ozan A Milli Takım'ın kaptanları arasında… Genç oyuncu Ömer Faruk U17 Milli Takımı'nda, Altay Ankaragücü'nde ve Harun Tekin Bursaspor'da kaptanlık yapmıştı.

Takımın şu anki iki kaptanı Gökhan Gönül ve Luiz Gustavo da hem Fenerbahçe'de hem de eski takımlarında bu görevi üstlenmişti. Geniş kadroda kaptanlık sorumluluğunu alan isimlerin fazla olması, Erol Bulut'un da işini kolaylaştırıyor.

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