Galatasaray’ın derdi çok

Galatasaray’da, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yapılan dört dörtlük başlangıcın yerini kâbus gibi bir seri aldı. Son 4 resmi maçını kazanamayan, Avrupa'ya veda edip ligde irtifa kaybeden Galatasaray’da sorunlar göze batmaya başladı.

1- İndirim çatlağı: Yönetimin futbolcuların onayını almadan Belhanda ve Feghouli'nin ücretlerini indirmesi, Florya ile çatlak yarattı. Ücret indiriminin eşit uygulanmadığı, teknik heyete yayılmadığı eleştirilerinin olduğu iddia edildi.

2- Kaleci sorunu: Muslera’nın boşluğu doldurulamadı. Fatih Öztürk'ün istikrarsız performansı, sonuçlara direkt yansıdı. Ligdeki son iki yenilgi nedeniyle Fatih eleştiriliyor. Yedeği Okan Kocuk'un da güven vermemesi endişe yaratıyor.

3- Stoperler çözüldü: Sezona çok iyi başlayan Luyindama-Marcao ikilisini rakipler çözdü. Bu oyunculara yapılan baskı, hataları beraberinde getiriyor. Luyindama topla çıkışlarda hata yapıyor. Marcao da prese karşı basit hatalara açık hale geliyor.

4- Orta saha düştü: Beklenen transferin yapılmadığı orta alanın pas oyununa katkısı düşük kaldı. Etebo'nun kontrolsüz hareketleri teknik heyetin canını sıktı. Taylan Antalyalı, yükü tek başına sırtlayamadı. Emre Akbaba hazır değil.

5- Forvete top gitmiyor: Kanatların yeteri kadar işlememesine orta alandaki top kayıpları eklenince forvet hattına top geçirilemiyor. Hücum hattı pozisyona giremeyince iş bireysel yeteneklere kalıyor. Net gol pozisyonu sayısı azalıyor.

6- Falcao düşüşte: Sakatlığının ardından toparlamaya çalışan Falcao, istenen fizik-kondisyon seviyesine gelemedi. Rakip savunmayı eskisi gibi yıpratamayan Kolombiyalı yıldız, kendisini sadece penaltı atışlarında gösteriyor.

TERİM’İN EN KÖTÜ DÖNEMİ

Galatasaray, 5 maç sonunda 7 puanda kalırken son 14 yılın en düşük puanını gördü. Galatasaray, son olarak 2006-07 sezonunda 7 puanda kalmıştı. Fatih Terim de sarı-kırmızılılardaki en kötü lig başlangıcını yaptı. Terim, birlikte çalıştığı başkanlar arasında da en fazla yenilgiyi Mustafa Cengiz ile yaşadı. Tecrübeli hoca, 2.5 sezonda 32 kez yenildi.

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