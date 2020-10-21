Cristiano Ronaldo karantinada saçlarını kazıttı

Geçtiğimiz haftalarda Portekiz Milli Takımı kampındayken corona virüsü testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo’nun karantina süreci devam ediyor.

Herhangi bir semptomu bulunmayan yıldız futbolcu, günlerini güneşlenerek, özel havuzunda yüzerek ve spor yaparak geçiriyor. Formunu korumaya çalışan 35 yaşındaki futbolcu, son olarak egzersiz bisikletine bindiği videoyu paylaşırken moralinin yerinde olduğu görüldü.

Videoda en çok dikkat çeken ise, saçlarını kazıtan Ronaldo’nun yeni stili oldu. Portekizli futbolcu, paylaştığı videonun açıklama kısmına “Hayatta başarı başardığını şeyle değil, üstesinden geldiğiniz engellerle ölçülür” yazdı.

Ronaldo’nun karantinadan çıkarak Juventus antrenmanlarına geri dönmesi için birkaç günü kaldı.

BARCELONA MAÇINDA GERİ DÖNECEK

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Dinamo Kiev maçını kaçıran yıldız futbolcu, gelecek hafta Torino’da oynanacak Barcelona karşılaşmasında forma giyme şansı bulabilecek.