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Cristiano Ronaldo karantinada saçlarını kazıttı

Corona virüsü testi pozitif çıktığı için karantinada bulunan Cristiano Ronaldo, sosyal medyada yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Portekizli yıldız radikal bir kararla saçlarını kazıttı

SKOR DIŞ HABER
20:22 -
Haberler Futbol
Cristiano Ronaldo karantinada saçlarını kazıttı

Geçtiğimiz haftalarda Portekiz Milli Takımı kampındayken corona virüsü testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo’nun karantina süreci devam ediyor.

Herhangi bir semptomu bulunmayan yıldız futbolcu, günlerini güneşlenerek, özel havuzunda yüzerek ve spor yaparak geçiriyor.  Formunu korumaya çalışan 35 yaşındaki futbolcu, son olarak egzersiz bisikletine bindiği videoyu paylaşırken moralinin yerinde olduğu görüldü.

Videoda en çok dikkat çeken ise, saçlarını kazıtan Ronaldo’nun yeni stili oldu. Portekizli futbolcu, paylaştığı videonun açıklama kısmına “Hayatta başarı başardığını şeyle değil, üstesinden geldiğiniz engellerle ölçülür” yazdı.

Ronaldo’nun karantinadan çıkarak Juventus antrenmanlarına geri dönmesi için birkaç günü kaldı.

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“El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas”

Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ()

BARCELONA MAÇINDA GERİ DÖNECEK

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Dinamo Kiev maçını kaçıran yıldız futbolcu, gelecek hafta Torino’da oynanacak Barcelona karşılaşmasında forma giyme şansı bulabilecek.

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“Não deixes aquilo que não podes fazer atrapalhar o que podes fazer”

Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ()

Corona cristiano ronaldo juventus