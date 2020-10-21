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Bitmesin istenen müthiş maç! Giresunspor 7 gollü düelloda kazandı…

TFF 1. Lig'de Giresunspor ile Adanaspor'un karşı karşıya geldiği maç izleyenlere büyük heyecan yaşattı. İkinci yarıda arka arkaya 3 gol yiyerek yenik duruma düşen ev sahibi son dakikalarda geri dönüşe imza atarak 3 puanın sahibi oldu.

16:32 -
Haberler Futbol
Bitmesin istenen müthiş maç! Giresunspor 7 gollü düelloda kazandı…

TFF 1. Lig’in 6’ıncı haftasında son dönemlerin en çılgın maçı oynandı… Giresun Atatürk Stadı’ndaki 7 gollü maç nefesleri kesti. Adanaspor 2-0 geriye düşüp 3-2 öne geçtiği maçta 85 ve 88’de yediği 2 golle Giresunspor’a 4-3 mağlup oldu. İki tarafa da gidip gelen maç ortaya seyir zevki çok yüksek bir mücadele çıkardı.

82’DE 3-2 ÖNDE 88’DE 4-3 MAĞLUP!

Maçın henüz başında ev sahibi Giresunspor, Ibrahima Balde ile öne geçti. 26’da Diarra ile farkı ikiye çıkaran Giresun soyunma odasına 2-0’lık sonuçla girdi.

İkinci yarı toparlanan Adanaspor 64’te Celil Yüksel ile farkı 1’e indirdi. 76’da beraberliği getiren golü atan Ognjen Ozegovic 82’de penaltıdan bir kez daha sahneye çıkarak Adanaspor’u 3-2 öne geçirdi.

İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Arka arkaya yediği 3 golle 2-0 öndeyken mağlup duruma düşen Giresunspor mücadeleyi bırakmadı. 85’te Erol Can Akdağ skoru 3-3 yaptı. 3 dakika sonra açılışı yapan Balde kapanışı da yaparak Giresunspor’u 4-3 öne geçirdi ve maçı alan isim oldu.

Her dakikası nefes kesen mücadele izleyenlere tam bir futbol şöleni yaşattı. 2-0’a rağmen öne geçip skoru koruyamayan Adanaspor bu sezonki ilk yenilgisini alırken büyük hayal kırıklığı yaşadı.

DAKİKALARA GÖRE MAÇIN ÖZETİ ŞU ŞEKİLDE:

2′ Giresunspor 1-0 Adanaspor

25′ Giresunspor 2-0 Adanaspor

64′ Giresunspor 2-1 Adanaspor

76′ Giresunspor 2-2 Adanaspor

82′ Giresunspor 2-3 Adanaspor

85′ Giresunspor 3-3 Adanaspor

88′ Giresunspor 4-3 Adanaspor

Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Giresunspor puanını 11’e yükseltti ve 6’ıncı sıraya çıktı. Gol düellosunu kaybeden Adanaspor ilse 9 puanla 7. sıraya geriledi.

Müthiş heyecan sosyal medyada da çok konuşuldu. Maçı izleyen taraftarlar Twitter’dan çarpıcı paylaşımlarda bulundu:

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Son güncelleme: 16:40 21.10.2020