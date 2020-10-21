Bitmesin istenen müthiş maç! Giresunspor 7 gollü düelloda kazandı…

TFF 1. Lig’in 6’ıncı haftasında son dönemlerin en çılgın maçı oynandı… Giresun Atatürk Stadı’ndaki 7 gollü maç nefesleri kesti. Adanaspor 2-0 geriye düşüp 3-2 öne geçtiği maçta 85 ve 88’de yediği 2 golle Giresunspor’a 4-3 mağlup oldu. İki tarafa da gidip gelen maç ortaya seyir zevki çok yüksek bir mücadele çıkardı.

82’DE 3-2 ÖNDE 88’DE 4-3 MAĞLUP!

Maçın henüz başında ev sahibi Giresunspor, Ibrahima Balde ile öne geçti. 26’da Diarra ile farkı ikiye çıkaran Giresun soyunma odasına 2-0’lık sonuçla girdi.

İkinci yarı toparlanan Adanaspor 64’te Celil Yüksel ile farkı 1’e indirdi. 76’da beraberliği getiren golü atan Ognjen Ozegovic 82’de penaltıdan bir kez daha sahneye çıkarak Adanaspor’u 3-2 öne geçirdi.

İLK YENİLGİSİNİ YAŞADI

Arka arkaya yediği 3 golle 2-0 öndeyken mağlup duruma düşen Giresunspor mücadeleyi bırakmadı. 85’te Erol Can Akdağ skoru 3-3 yaptı. 3 dakika sonra açılışı yapan Balde kapanışı da yaparak Giresunspor’u 4-3 öne geçirdi ve maçı alan isim oldu.

Her dakikası nefes kesen mücadele izleyenlere tam bir futbol şöleni yaşattı. 2-0’a rağmen öne geçip skoru koruyamayan Adanaspor bu sezonki ilk yenilgisini alırken büyük hayal kırıklığı yaşadı.

DAKİKALARA GÖRE MAÇIN ÖZETİ ŞU ŞEKİLDE:

2′ Giresunspor 1-0 Adanaspor

25′ Giresunspor 2-0 Adanaspor

64′ Giresunspor 2-1 Adanaspor

76′ Giresunspor 2-2 Adanaspor

82′ Giresunspor 2-3 Adanaspor

85′ Giresunspor 3-3 Adanaspor

88′ Giresunspor 4-3 Adanaspor

Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Giresunspor puanını 11’e yükseltti ve 6’ıncı sıraya çıktı. Gol düellosunu kaybeden Adanaspor ilse 9 puanla 7. sıraya geriledi.

Müthiş heyecan sosyal medyada da çok konuşuldu. Maçı izleyen taraftarlar Twitter’dan çarpıcı paylaşımlarda bulundu:

Çok farklı bir maç oldu. Buraya kadar getirdiğimiz maçı kaybettiğimize üzüldüm ancak bu derece mücadele ile yapılan geri dönüşe çok sevindim. Aynı şekilde mücadeleye devam. . Teşekkürler #Adanaspor Teşekkürler #çocuklar — Ali Aydın Altunkan (@aaaltunkan) October 21, 2020

Giresunspor, 85. dakikasına 2-3 geride girdiği Adanaspor karşılaşmasını, 88. dakikada Ibrahima Balde’yle bulduğu golle 4-3 kazandı! Gol sonrası sevinç! #beINSPORTS pic.twitter.com/uHaXXCkTuQ — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 21, 2020

galibiyet paylasimi hazirlarken 3-2den 4-3 geriye dustuk…. Kafana göre ADANASPOR — Emre (@doxorub) October 21, 2020

Haftanın tam ortasında bizlere muazzam bir düello izleten Giresunspor ile Adanaspor’u kutlarım. Özellikle Giresunspor teknik direktörü Hakan Keleş’in durum 2-0ken takımı geriye çekmesi yanlış bir hamle olsa da değişikliklerde ki doğru tercihler skora etki etti. Bravo. — Erdener Karataş (@ErdenerKaratas) October 21, 2020

2-0 dan 3-2 geriye düş sonra 4 dakikada tekrar 4-3 öne geç hayatımızla oynuyorsun @Giresunspor — Giresunspor Mizah (@Giresunspor_mzh) October 21, 2020

53 senelik kulüp tarihinde sadece 6 sezon süperligde mücadele eden giresun taraftarı neredeyse 4 katı mücadele eden Adanaspor'a kafa tutuyor,0 şaka https://t.co/zvywYMmmZb — Ahmet Keçe (@Ahmetkece19) October 21, 2020

2-0'dan 3-2 mağlubiyete ordan da 4-3 galibiyete napıyorsunuzzz çocuklaar @Giresunspor — volkan (@portiere_) October 21, 2020

Giresunspor, yine sadece Giresunspor’un başarabileceği şeyleri deniyor. — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) October 21, 2020

Ah hoca ah .. Ben bile gördüm gol bağıra bağıra geliyor diye düşünürken gol oldu !! Bu gidişle 85 den sonra 3. Golü yersen hiç şaşmam .. Oyunu oku oku @Giresunspor — suat akın (@suatak28) October 21, 2020