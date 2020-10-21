Barcelona’nın son armağanı… Maça naylon torbayla geldi, golünü attı

Sezon başında Lionel Messi krizi ile uğraşan ve Luis Suarez’i takımdan gönderen Barcelona, transfer sezonunu sakin geçirmişti. Katalan ekibinin yaptığı beş transferden en az dikkat çeken isim ise İspanya 2. Lig ekibi Las Palmas’tan gelen Pedri olmuştu. 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında takıma dahil edilen 17 yaşındaki futbolcu, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında adından söz ettirmeyi başardı.

Barcelona ile Ferencvaros arasında oynanan Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında 27 dakika sahada kalan Pedri, attığı gol kadar, beIN Sports kameralarına yansıyan stadyuma geliş hikayesiyle de konuşuldu. Henüz 18 yaşına basmadığı için ehliyeti olmayan Pedri, taksiyle geldiği Nou Camp Stadyumu’na, elinde naylon torbayla girdi. Eşyalarını naylon torbada taşıyan Pedri, 63. dakikada oyuna dahil oldu ve çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında golle tanıştı.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmayı başaran Pedri, genellikle altyapısında yetiştirdiği futbolcularla tanınan Barcelona’nın, bu kez transfer yoluyla futbolseverlere izlettiği genç yetenek olarak göze çarptı. Pedri, tıpkı kendisi gibi 17 yaşında olan yıldız adayı Ansu Fati’nin yerine oyuna dahil olmuştu.

Barcelona farklı kazandı Barcelona, sahasında oynadığı Ferencvaros’u 5-1 mağlup etti. Pedri, takımının son golünü attı.

Ronald Koeman önderliğinde yeninde yapılanmaya giden ve gençleşme operasyonuna başlayan Barcelona’da Pedri, kısa sürede takımın bir parçası oldu. Etkileyici bir futbol ortaya koyan genç futbolcu, Barcelona’nın dünya futboluna sunduğu yıldız adaylarından biri oldu. Koeman, Pedri’ye ligde ilk 4 hafta sonunda 129 dakika forma şansı verdi. Genç futbolcu, son oynanan Getafe maçına ilk 11’de başladı.

TRANSFERE İNANMAMIŞ

Barcelona’ya transfer süreci ile ilgili daha önce Sportive World’a röportaj veren Pedri, şaşkınlığını gizleyememişti. “Barcelona’nın beni istediğini söylediklerinde ilk başta inanmıştım. Ama sonra bunun doğru olduğunu öğrendim. Çok mutlu oldum. Hemen ailemi aradım. İnanılmaz bir heyecan yaşadım” demişti.

Pedri, Barcelona’da kendisini en fazla heyecanlandıran şeyin ise Lionel Messi ile tanışmak olduğunu sözlerine eklemişti.

Geçtiğimiz sezon Las Palmas formasıyla 37 resmi maça çıkan Pedri, 4 gol atarken, 7 de asist yapmıştı.

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