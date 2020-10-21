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Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Hasan Kılıç’la kazandı!

TFF 1. Lig 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Ümraniyespor, 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'lik beraberliği sağlasa da, Erkan Zengin'in attığı gollere engel olamayınca sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

18:20 -
Haberler Futbol
Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Hasan Kılıç’la kazandı!

TFF 1. Lig 6. haftasında bugün oynanan Giresunspor-Adanaspor karşılaşmasının ardından bir başka nefes kesen mücadele de Adana Demirspor-Ümraniyespor arasında gerçekleşti.

Giresunspor’un 4-3 kazandığı maç gol düellosuna sahne olurken, Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşması da adeta 3 devreli bir mücadele oldu.

Hasan Kılıç’ın 11. ve 31. dakikalarda attığı gollerle 2-0 üstünlüğü sağlayan Adana Demirspor, Gökhan Süzen’in 38. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Ümraniyespor, 47’de Vasco Fernandes ile 2-2’lik eşitliği sağladı ancak, Adana Demirspor’un cevabı gecikmedi.

Ev sahibi ekip, 52. dakikada Erkan Zengin’in golüyle durumu 3-2 yaparken, ilk iki golün sahibi Hasan Kılıç bu golün asistini yapan isim oldu.

Maçtaki gol perdesi ise, 79. dakikada yine Erkan Zengin’in attığı golle kapandı ve Adana Demirspor zora soktuğu maçı tecrübeli yıldızının golleriyle 4-2 kazanmayı başardı.

Adana ekibi bu sonuçla puanını 11 yaptı, Ümraniyespor 4 puanda kaldı.

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  • MAÇTAN DAKİKALAR
  • 11. dakikada Volkan Şen’in kullandığı serbest vuruşa ceza sahası içinde Hasan Kılıç kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
  • 31. dakikada orta sahadan aldığı topla sağ kanattan ceza sahasına sokulan Pa Dibba’nın pasında Hasan, kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
  • 36. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hava topu mücadelesinde Anıl, Akabueze'yi yere düşürünce hakem Alper Çetin penaltı noktasını gösterdi.
  • 38. dakikada penaltıyı kullanan Gökhan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-1
  • 47. dakikada Ümraniyespor’un kullandığı köşe atışında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Vasco, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-2
  • 52. dakikada Erkan Zengin ceza sahası dışından sert bir vuruş yaptı, top kaleci Eyüp’ün müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-2
  • 79. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Erkan Zengin, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi. 4-2
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Son güncelleme: 18:24 21.10.2020