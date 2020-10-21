Adana Demirspor, Erkan Zengin ve Hasan Kılıç’la kazandı!

TFF 1. Lig 6. haftasında bugün oynanan Giresunspor-Adanaspor karşılaşmasının ardından bir başka nefes kesen mücadele de Adana Demirspor-Ümraniyespor arasında gerçekleşti.

Giresunspor’un 4-3 kazandığı maç gol düellosuna sahne olurken, Adana Demirspor-Ümraniyespor karşılaşması da adeta 3 devreli bir mücadele oldu.

Hasan Kılıç’ın 11. ve 31. dakikalarda attığı gollerle 2-0 üstünlüğü sağlayan Adana Demirspor, Gökhan Süzen’in 38. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Ümraniyespor, 47’de Vasco Fernandes ile 2-2’lik eşitliği sağladı ancak, Adana Demirspor’un cevabı gecikmedi.

Ev sahibi ekip, 52. dakikada Erkan Zengin’in golüyle durumu 3-2 yaparken, ilk iki golün sahibi Hasan Kılıç bu golün asistini yapan isim oldu.

Maçtaki gol perdesi ise, 79. dakikada yine Erkan Zengin’in attığı golle kapandı ve Adana Demirspor zora soktuğu maçı tecrübeli yıldızının golleriyle 4-2 kazanmayı başardı.

Adana ekibi bu sonuçla puanını 11 yaptı, Ümraniyespor 4 puanda kaldı.

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