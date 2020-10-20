Tarihe geçen ‘en genç şampiyon’ Boris Becker’in çöküşü…

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | 35 yıl önce Boris Becker, Wimbledon’da spor tarihini değiştirdi… İlk zaferi sadece Alman için değil tüm dünya için bir ilk anlamına geliyordu. 17 yaşında tarih yazan bu sarışın genç çocuk tenis dünyasının en popüler yıldızlarından biri oldu. Ancak aradan geçen yıllar efsaneleşen ismi bir borç batağına sürükledi.

EŞ VE SEVGİLİLERİNE MİLYONLARCA DOLAR TAZMİNAT

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan eski Alman tenisçi Boris Becker’a 2015 yılında Londra merkezli bir banka tarafından yüksek miktardaki borcunu ödememesi gerekçesi ile dava açıldı. 2017 yılında borcunu ödeyemeyeceği göz önünde bulundurularak mahkeme heyeti tarafından alınan kararla Becker’in iflasına karar verildi. Becker’in iflasında ayrıldığı eş ve sevgililerine ödediği milyonlarca dolarlık tazminatlarla Nijerya’da yaptığı yatırımların yol açtığı belirtiliyor.

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ESKİ ORTAĞI BİLE DAVA AÇTI

Londra merkezli Arbuthnot Latham & Co bankasının 3.1 milyon sterlin alacağı için açtığı davada mahkeme Becker’in iflasına karar vermişti. Daha sonra eski ortaklarından Hans Dieter Cleven da 30 milyon sterlinlik alacağı için Becker’e dava açmıştı.

BARDA TANIŞTIĞI ERMAKOVA’DAN ÇOCUĞU OLDU

Boris Becker, 2000’de sonlanan ilk evliliğinde eski eşine 20 milyon sterlin ödedi. ‘Hold On, Stay a While’ adlı otobiyografide anlatılanlara göre, ünlü tenisçi 1999’da Londra’da bir gece bir şeyler içmek için gittiği Nobu adlı barda beş dakika sohbet ettiği garson Angela Ermakova’yla birlikte oldu. Tek gecelik ilişkisini tamamen unutan Becker, sekiz ay sonra Ermakova’nın gönderdiği faksla baba olacağını öğrendi. 2000 yılının 22 Mart’ında Anna doğdu. Kan testlerinin de sonucu Becker, babalığı kabul etti. Tenisçi eşi Barbara’dan boşanıp 20 milyon sterlin nafaka ve tazminat ödemek zorunda kaldı.

‘KENDİMİ ÇOK SUÇLU HİSSEDİYORUM’ Alman efsane o günleri daha sonra katıldığı bir televizyon programında şöyle anlatıyordu: “Kendimi çok suçlu hissediyorum. Utanıyorum. Tenis kariyerimin son günleriydi. Eşimi aldattım. Bilmiyorum banyo daha iyi bir yer miydi ancak biz merdivende seviştik”

Alman basınına göre, Becker’ın iflasında Nijerya’da petrol sektörüne yaptığı yatırımlar da önemli rol oynadı. Spiegel dergisi, Becker’in bu ülkeye 7.6 milyon sterlinlik yatırım yaptığını yazmıştı.

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TÜM DEĞERLİ EŞYALARI SATILDI

İflasın eşiğine gelen Becker 2018’de tüm değerli eşyalarını satışa çıkardı. Londra’daki Wyles Hardy and Co adlı müzayede salonunda sergilenen 81 parça eşya arasında bazı mini ve kopya kupalarla Becker’in madalyaları, raketi, ayakkabıları ve forması da yer almıştı.

Müzayededeki en değerli parçalardan biri, 8 bin sterlin rezervle satışa sunulan, orijinalinin dörtte üçü büyüklüğündeki Renshaw kupasının kopyasıydı. Becker’ın bir çift ayakkabısı da 500 sterlin başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuştu.

EK SÜRE TALEBİ REDDEDİLDİ

Davaya bakan hakim, ünlü tenisçinin avukatının ek süre talebini de 2017 yılında reddetti. Yaşanan süreçte kendisi hakkındaki suçlamaları reddeden Becker’in yanlış ve eksik bilgi vermesi sebebiyle bir yılda bitmesi gereken iflas süresi, 16 Ekim 2031 yılına kadar uzatıldı. Boris Becker, perşembe günü Londra’daki Southwark Crown Mahkemesi’nde iflas davası ile ilgili hakim karşısına çıkacak.

17 yaşında Wimbledon’da tek erkeklerde zafere ulaşan ve turnuvada “en genç şampiyon” olarak tarihe geçen geçen Boris Becker, Wimbledon’da 3, Avustralya Açık’ta 2 ve ABD Açık’ta 1 kez şampiyonluk elde etti.

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