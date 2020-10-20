Süper Lig : 5’inci haftaya damga vuran 7 olay

DERLEYEN: ÜMİT GENÇ | Milli aranın ardından kaldığı yerden tüm hızıyla devam eden Süper Lig’de 5’inci hafta oldukça fırtınalı geçti. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez seyircilerin alındığı maçlarda ağlara 31 gol bırakıldı. Üzücü ve çirkin olayların da yaşandığı haftanın Süper Lig’de 7 olayına gelin hep birlikte bakalım…

1- LOCA’YA SALDIRI AYRICALIĞI!

TFF’nin statlarda loca açma kararı daha ilk haftadan skandal bir olayla yüzümüzü kızarttı. Kayserispor’un DG Sivasspor ile oynadığı maç sırasında başkan Berna Gözbaşı’nın aile fertlerinin de yer aldığı locaya çirkin bir saldırı yapıldı. Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı statta 2 Kayserisporlu şahıs locaya girerek Başkan Gözbaşı’nın kardeşi Ozan Gözbaşı’yı darp etti. Maçları izlemek için aylardır bekleyen insanlar arasında bu ayrıcalığa sahip olan kişiler dertlerinin sadece maç izlemek olmadığını bir kez daha kanıtlamış ve bu utanç verici olaya imza atmışlardır. Yaşananlar daha ilk haftadan locaların açılma kararına da gölge düşürdü.

2- RİZE’DE İLAÇ GİBİ GELEN MAÇ

Milli ara dönüşü Çaykur Rizespor-Ankaragücü maçı ilaç gibi geldi desek abartmış olmayız. Bir futbol maçından beklenen her şey Rize’de karşımızdaydı. 5 gol atılan ilk yarı bile yeterliydi aslında ama Loic Remy henüz başlamamıştı. Kaptan Alper Potuk’un atılmasıyla beraber arka arkaya gelen 2 penaltıyla işi bitiren Remy pastaya son çileği hat-trick ile yaparak koydu. Joseph Paintsil’in attığı ikinci golde Rize savunması ve kalecisinin yaptığı inanılmaz hata haftanın en çok konuşulan anı olarak kayıtlara geçti. 8 gollü futbol şöleninde Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas Süper Lig kariyerindeki 11. maçta ilk galibiyetini aldı ve ilk kez beş gol sevinci yaşadı.

3- ALANYASPOR FARKI BÖYLE YARATIYOR

Galatasaray’ın iç sahada öne geçtiği maçı 90+5’te vermesi elbette haftanın olaylarından biri. Ama Alanyaspor’un bu müthiş grafiği de aslına bakarsanız haftaların olayı. Alanyaspor iyi oyunculardan kurulu bir sistem takımı. İlk 5 haftalık performansı ne sadece kaliteli ayaklarına ne de sadece oyun sistemine bağlayamayız. İki faktörün iyi harmanlanmış olması da çok değerli. Çağdaş Atan üzerinden konuşurken iyi yapılanmış bir ekiple yola çıkmış olması gerçeğinin de altını çizmemiz gerekir. Kendisi üzerine koydu. Hocanın en takdir edilmesi gereken özelliği ise sahanın her yerine nüfuz ettirdiği cesareti. Kalecisinden en uçtaki adamına kadar müthiş bir özgüven hakim. Şimdiye kadar 40 isabetli şut atmışlar. Maç başına 8 ortalama. Fark yaratmak için fazlasıyla yeterli bir istatistik bu. Tebrikler Çağdaş Hoca, tebrikler Alanyaspor.

4- ALTI SEZONDUR BİTMEYEN KÂBUS VE BAŞAKŞEHİR

Ligde ilk 4 haftada gol bile atamayan Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanında kendine geldi. İrfan Can Kahveci’nin perdeyi açan golü ile Başakşehir’in bundan önceki son Süper Lig golü arasında 402 dakika süre vardı. Edin Visca’nın muhteşem füzesiyle taçlandırdığı 3 puan Başakşehir’e Avrupa öncesi moral verdi. İşleri rayına oturtamayan Trabzonspor son 6 sezondur ligde yenemediği tek takım olan Başakşehir’i yine geçemedi (5 beraberlik, 6 mağlubiyet). Abdülkadir Ömür, Başakşehir maçında 17 top kaybı, 7 de pas hatası yaparak haftanın vasatı oldu.

5- OZAN TUFAN’DAN KOMŞU YUNANİSTAN’A ‘HOŞGELDİN’ JESTİ

Fenerbahçe formasıyla Süper Lig tarihinde gol atan ilk Yunan oyuncu olan Dimitrios Pelkas ilk 11’de çıktığı maçla sarı lacivertlilere ‘merhaba’ dedi. Haftanın dinamiği en yüksek maçında Fenerbahçe Göztepe kalesini adeta bombardımana aldı. Sarı laciverliler bu sezon en fazla şut çektiği (19), rakip ceza sahasında topla buluştuğu (33) ve net gol pozisyonununa girdiği (7) lig maçını oynadı. Ozan Tufan Milli Takım’dan sonra an itibariyle Fenerbahçe’nin de en formda oyuncusu konumunda. 1.75’lik Pelkas’a arka direkte attırdığı kafa golü komşu Yunanistan’a yapılmış en güzel jestlerden biri olur.

6-MİRALLAS’A BAKLAVA FAZLA GELDİ!

Gaziantep’in yeni transferi Kevin Mirallas bu hafta bayrağı Trabzonsporlu Flavio’dan devraldı. İlk maçının 28. dakikasında ikinci sarıdan atılan dünyaca ünlü yıldız için ‘baklavanın enerjisi fazla geldi’ yorumları yapıldı. 4 topu direkten dönen Antalyaspor 9 kişi kalan rakibine puan verdi. Daha 3’üncü dakikada öne geçen Antalyaspor tam 4 topu direğe nişanlayıp başka gol bulamadı. 4 kırmızı kartın çıktığı sahadaki sertlik maç sonu tribüne çıktı. Sumudica’nın olduğu yerde hele ki son dakika golü gelmişse o stat karışır.

7- HAFTANIN GOLÜ HUGO RODALLEGA’DAN!

Ligin kapanışında Denizlispor deplasmanda Gençlerbirliği’ni ilk yarıda bulduğu gollerle devirerek ilk galibiyetini aldı. Denizlispor, lig tarihinde ilk kez rakibini üst üste dört kez mağlup etmiş oldu. 5 haftalık suskunluğunu Başkent’te bozan Hugo Rodallega ceza sahası dışından sağ ayağıyla muhteşem bir şut çıkararak haftanın golüne imza attı. 35 yaşındaki Kolombiyalı ligdeki son golünü geçtiğimiz sezon yine Gençlerbirliği ağlarına göndermişti. Denizlispor’a transferiyle herkesi şaşırtan Sırp yıldız stoper Neven Subotic de açılış golünü atarak ‘Artık ben de bir Horoz’um’ dedi.