Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başlıyor… 14 milyar Euro’luk resital

Kadroların toplam piyasa değerinin 14 milyar Euro'nun üzerinde olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup aşaması bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Geçen sezon 16 milyar Euro olan 32 takımın toplam piyasa değeri, bu sezon corona virüsünün olumsuz etkisi nedeniyle 14 milyar Euro seviyelerine geriledi. 32 takım içinde en değerlisi, 1,1 milyar Euro ile Liverpool…

Dev turnuvanın finali, 29 Mayıs tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. 32 takım, finalde yer alabilmek için kıyasıya bir mücadele içerisine girecek.

İlk iki takım tur atlayacak Şampiyonlar Ligi’nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak. Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Gecenin en dikkat çeken maçlarında ise Chelsea, Sevilla’yı, Manchester United ise Paris Saint Germain’i (PSG) konuk edecek.

Dev turnuvada Bayern Münih, son şampiyon unvanı ile mücadele edecek.

BAŞAKŞEHİR TARİHİ SINAVDA

Temsilcimiz Medipol Başakşehir de Leipzig deplasmanında tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Geçtiğimiz sezonu Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılmaya hak kazanan Medipol Başakşehir, H Grubu’nda, ‘Devler Ligi’nin son finalisti PSG’nin yanı sıra Manchester United ve Leipzig ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ KEZ

Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu’nda Hoffenheim’e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul’da ise sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu’nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk’un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park’taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

İNANILMAZ BAŞARI

Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan takım İspanyol devi Real Madrid oldu. Real Madrid, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaştı. Real Madrid’den sonra en fazla şampiyon olan takım ise 7 kez ile Milan oldu.

‘Devler Ligi’nin son şampiyonu ise corona virüsü salgını nedeniyle 23 Ağustos’a ertelenen final maçında PSG’yi 1-0 mağlup eden Bayern Münih oldu. Karşılaşmadaki tek golü 59. dakikada Kingsley Coman kaydetti.

22 FARKLI TAKIM KUPAYI KAZANDI

Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük kupası olan Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 40 farklı takım finale yükselirken, 22 kulüp kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Şampiyonlar Ligi kupasını Real Madrid 13, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6, Barcelona 5’er, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3’er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2’şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea de birer kez kazandı.

EN GOLCÜ RONALDO

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde en fazla gol krallığı yaşayan isim ise Juventus’un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo oldu. 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda Ronaldo, 7 defa ‘Gol Kralı’ olmayı başardı.

Ronaldo, ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde tüm zamanların en golcüsü unvanını da elinde bulunduruyor. Portekizli yıldız, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla çıktığı 174 Şampiyonlar Ligi maçında 131 gole imza attı.

Ronaldo’yu, Barcelona formasıyla 143 maçta 115 gol atan Arjantinli yıldız Lionel Messi takip ediyor.

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olma başarısı da gösterdi.

Bu iki efsane isim, bu sezon Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN PROGRAMI

E GRUBU

Chelsea-Sevilla 22:00

Rennes-Krasnodar 22:00

F GRUBU

Zenit-Club Brugge 19:55

Lazio-Borussia Dortmund 22:00

G GRUBU

Dinamo Kiev-Juventus 19:55

Barcelona-Ferencvaros 22:00

H GRUBU

PSG-Manhester United 22:00

Leipzig-Medipol Başakşehir 22:00

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