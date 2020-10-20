CANLI | Leipzig-Başakşehir | Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi’nde yeni sezon başladı. Süper Lig’in son şampiyonu Başakşehir, ülkemizi tek kulüp olarak temsil ettiği Devler Ligi’ndeki ilk grup maçına Almanya’da çıkıyor. Okan Buruk’un öğrencileri, H Grubu’nda Bundesliga lideri Leipzig’in konuğu… Zentralstadion’da oynanacak mücadeleyi İspanyol hakem Gil Manzano yönetecek. Maçın başlama saati 22.00. Grubun diğer maçında da PSG ile Manchester United karşılaşacak.

İLK 11’LER

LEIPZIG: Gulacsi, Halstenberg, Orban, Upamecano, Anglino, Nkunku, Mukiele, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen

TEKNİK DİREKTÖR: Julian Nagelsmann

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Rafael, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

STAT: Zentralstadion

SAAT: 22.00

HAKEM: Gil Manzano

YAYIN: beIN Sports 1

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ KEZ

Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.