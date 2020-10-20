Paris Saint Germain (PSG) Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor. H Grubunda bu akşam oynanacak Paris Saint Germain (PSG)-Manchester United maçı Parc des Princes Stadyumun’da oynanacak. İki güçlü ekibin zorlu maçında düdük İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz’da olacak. İşte Paris Saint Germain (PSG) Manchester United maçının yayın bilgileri ve maç öncesi notlar…

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) – MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Paris Saint Germain (PSG) ile Manchester United saat 22.00’da karşılaşacak. Dev mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Paris Saint Germain (PSG): Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, D.Pereira, Herrera, Neymar, Di Maria, Mbappe

Manchester United: De Gea, AWB, Lindelof, Shaw, Brandon, Pogba, Matic, Telles, Bruno Fernandes, Rashford, Martial

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) – MANCHESTER UNİTED MAÇ ANALİZİ

-PSG ile Manchester United’ın Avrupa arenasındaki daha önceki tek eşleşmesinde İngiliz ekibi, 2018/19 ikinci turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşını deplasmanda 3-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı.

– Evinde oynadığı son 53 Şampiyonlar Ligi maçında yedi yenilgi alan PSG, bu süreçte hiçbir rakibine iki kere mağlup olmadı. Fransız ekibi, Mart 2019’daki 3-1’lik Manchester United yenilgisinden bu yana oynadığı dört iç saha maçını da kazanamadı.

– 2005/06 sezonundan bu yana ilk kez bir Fransız takımıyla Şampiyonlar Ligi gruplarında eşleşen Manchester United, o sezon karşılığı Lille’i iki maçta da mağlup edememişti (1B,1M). Kırmızı Şeytanlar, Fransız takımlarına konuk olduğu son altı grup maçının sadece birini kazanabildi.

-2012/13 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 24 iç saha maçını kaybetmeyen PSG (19G,5B), son iç saha yenilgisini Aralık 2004’te CSKA Moskova’dan aldı.

-Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ettiği 22 sezonun sadece ikisinde açılış maçını kaybeden Manchester United (13G,7B), 1996/97’de Juventus ve 2015/16’da PSV’ye mağlup oldu. Şu an Kırmızı Şeytanlar’ı çalıştıran Ole Gunnar Slskjaer, Juventus’a kaybedilen karşılaşmada futbolcu olarak bu turnuvadaki ilk maçına çıkmıştı.