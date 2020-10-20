MAÇ SONUCU | Zenit 1-2 Club Brugge

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda Zenit ile Club Brugge ilk hafta maçında karşı karşıya geldi. Saint-Petersburg Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 90+3’te bulduğu golle 2-1 kazanmayı başardı.

İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada konuk takım Dennis ile 63. dakikada 1-0 öne geçti. Zenit 74’te Horvath’ın kendi kalesine attığı golle 1-1’lik dengeyi yakaladı.

Belçika temsilcisi, 90+3’te 19 yaşındaki oyuncusu Charles De Ketelaere’nin kale önünde rahat bir vuruş yaptığı pozisyondaki golüyle 2-1 öne geçti ve Şampiyonlar Ligi’ne 3 puanla başladı.

Zenit gelecek hafta Dortmund ile deplasmanda; Club Brugge ise sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek.

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