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MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 0-1 Samsunspor

Bu sezon oynadığı iki deplasman maçından da beraberlikle ayrılan Samsunspor, Eskişehirspor'u 1-0 yenerek ilk dış saha galibiyetini elde etti.

21:20 -
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MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 0-1 Samsunspor

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Eskişehirspor 1-0 mağlup etti. Konuk takım sezonun ilk deplasman galibiyetini aldığı maç sonrasında 11 puana yükselirken, ev sahibi takım 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahasına giren Burak Çalık'ın yerden pasında topla buluşan İlyas, sol ayağıyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

30. dakikada Nadir'in ortasına iyi yükselen Savicevic'in kafa vuruşu kaleci Ekrem'de kaldı.

47. dakikada Alimi'nin yerden ortasında topu önünde bulun İbrahim Halil'in şutu savunmaya takıldı.

54. dakikada Nadir'in uzaktan sert vuruşunda kaleci soluna gelen topu kornere çeldi.

64. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hamed'in sert şutu savunmaya çarparak oyun alanının dışına çıktı.

67. dakikada Burak Çalık'ın sol kanattan açtığı yerden ortaya gelişine vuran Guido Koçer, kaleci Ekrem'i geçemedi.

72. dakikada Samsunspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulun Onur, çerçeveyi tutturamadı.

Stat: Eskişehir Yeni Stadyum

Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Seyfettin Ünal

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Muhammed Akbulut (Alperen Kocabaş dk. 45), Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş (Onur Arı dk. 57), Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Berkay Tanır dk. 57), Sunday Alimi, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan (Furgan Polat dk. 83), Kıvanç Karakaş (Hasan Ulaş Uygur dk. 83) , Hamed

Yedekler: Melih Ağa, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Arda Okumuş, Sezgin Çolpan

Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ercan Yazıcı, Edwid Oppong (Guido Koçer dk. 62), Vukan Savicevic (Enes İslam İlkin dk. 84), İlyas Kubilay Yavuz (Oğuz Gürbulak dk. 70), Burak Çalık (Ahmethan Köse dk. 70), Rahman Buğra Çağıran (Ferhat Çulcuoğlu dk. 63), Cedric Yameogo, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi, Erkam Reşmen

Yedekler: Caner Arıcı, Ahmet Altın, Kerem Can Akyüz,

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: İlyas Kubilay Yavuz (dk. 22) (Samsunspor)

Sarı Kartlar: Bilal Ceylan, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Erhan Kartal, Edwin Oppong, Oğuz Gürbulak (Samsunspor)

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Son güncelleme: 21:22 20.10.2020