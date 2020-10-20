MAÇ SONUCU | Eskişehirspor 0-1 Samsunspor

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Yılport Samsunspor, deplasmanda Eskişehirspor 1-0 mağlup etti. Konuk takım sezonun ilk deplasman galibiyetini aldığı maç sonrasında 11 puana yükselirken, ev sahibi takım 3 puanda kaldı.
22. dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahasına giren Burak Çalık'ın yerden pasında topla buluşan İlyas, sol ayağıyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
30. dakikada Nadir'in ortasına iyi yükselen Savicevic'in kafa vuruşu kaleci Ekrem'de kaldı.
47. dakikada Alimi'nin yerden ortasında topu önünde bulun İbrahim Halil'in şutu savunmaya takıldı.
54. dakikada Nadir'in uzaktan sert vuruşunda kaleci soluna gelen topu kornere çeldi.
64. dakikada Berkay'ın pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hamed'in sert şutu savunmaya çarparak oyun alanının dışına çıktı.
67. dakikada Burak Çalık'ın sol kanattan açtığı yerden ortaya gelişine vuran Guido Koçer, kaleci Ekrem'i geçemedi.
72. dakikada Samsunspor ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulun Onur, çerçeveyi tutturamadı.
Stat: Eskişehir Yeni Stadyum
Hakemler: Yasin Kol, Ata Yıldırım, Seyfettin Ünal
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Muhammed Akbulut (Alperen Kocabaş dk. 45), Sezgin Coşkun, Bedirhan Altunbaş (Onur Arı dk. 57), Onur Bayramoğlu, İbrahim Halil Öner (Berkay Tanır dk. 57), Sunday Alimi, Bilal Ceylan, Mehmet Özcan (Furgan Polat dk. 83), Kıvanç Karakaş (Hasan Ulaş Uygur dk. 83) , Hamed
Yedekler: Melih Ağa, Talha Erdoğan, Kaan Gül, Arda Okumuş, Sezgin Çolpan
Teknik Sorumlu: Fahrettin Sayhan
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ercan Yazıcı, Edwid Oppong (Guido Koçer dk. 62), Vukan Savicevic (Enes İslam İlkin dk. 84), İlyas Kubilay Yavuz (Oğuz Gürbulak dk. 70), Burak Çalık (Ahmethan Köse dk. 70), Rahman Buğra Çağıran (Ferhat Çulcuoğlu dk. 63), Cedric Yameogo, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi, Erkam Reşmen
Yedekler: Caner Arıcı, Ahmet Altın, Kerem Can Akyüz,
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Gol: İlyas Kubilay Yavuz (dk. 22) (Samsunspor)
Sarı Kartlar: Bilal Ceylan, Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Erhan Kartal, Edwin Oppong, Oğuz Gürbulak (Samsunspor)