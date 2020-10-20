MAÇ SONUCU | Dinamo Kiev 0-2 Juventus

Şampiyonlar Ligi’nde 2020-2021 sezonu başladı. G Grubu’nda Dinamo Kiev ile Juventus’un mücadelesinde 3 puanı alan taraf İtalyan devi oldu.

Milli futbolcumuz Merih Demiral’ın 19. dakikada kaptan Chiellini’nin sakatlanması sonrasında oyuna girdiği maçta Juventus’un gollerini 46 ve 84. dakikalarda Alvaro Morata kaydetti.

Milli futbolcumuz Merih, 59. dakikada rakibin hızlı hücuma çıkmasını engellemek için yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Merih Demiral bu maçla birlikte kariyerinin ikinci Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkmış oldu.

Juventus gelecek hafta Çarşamba günü sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Dinamo Kiev ise deplasmanda Ferencvaros ile mücadele edecek.

MIRCEA LUCESTU TARİHE GEÇTİ

Ronaldo’nun corona virüsüne yakalanması nedeniyle oynamadığı maçta Mircea Lucescu da tarihe geçti. Türkiye Milli Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray’ın eski hocası, 75 yıl 83 günle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir grup maçına çıkan en yaşlı teknik direktör oldu.

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