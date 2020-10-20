Leipzig-Başakşehir maçı saat kaçta?

Leipzig’in sahası RB Arena’da oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Şampiyonlar Ligi H Grubu diğer maçında ise Avrupa'nın iki dev takımı PSG ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

LEIPZIG DAHA FORMDA

Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı Süper Lig'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Haidara, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet, Mahmut, Visca, İrfan Can, Deniz, Demba Ba