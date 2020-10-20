Haydi Başakşehir

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, bugün tarihinde ilk kez Devler Ligi arenasında boy gösterecek. Başakşehir, H Grubu ilk maçında deplasmanda Leipzig ile TSİ 22.00'de mücadele edecek. Corona virüsü tedbirleri kapsamında mücadeleyi tribünden 999 taraftar izleyebilecek.

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, rakibimiz olacak.

Temsilcimizin maçıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon açılıyor. 13 kupayla en çok şampiyon olan takım Real Madrid…

Turuncu-lacivertlilerde bugünkü maç öncesi Azubuike, Chadli ve Hasan Ali sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ KEZ

Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, İstanbul'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda Borussia Mönchengladbach ile rakip olan Okan Buruk'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı Beşiktaş. İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.

“ÜLKE PUANI İÇİN OYNAYACAĞIZ”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'nın en formda ekiplerinden olan Leipzig karşısında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ülke puanı için oynayacaklarına vurgu yapan Buruk, “Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'da yaşadığı başarısızlıklar Şampiyonlar Ligi katılımını tehdit ediyor ve üzerimize büyük bir sorumluluk düştü. En zor gruptayız. Bu gruptan çok yüksek bir puanla çıkmak zor ancak üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.

MUHTEMEL 11’LER

LEIPZIG: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Haidara, Adams, Kampl, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsen

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet, Mahmut, Visca, İrfan Can, Deniz, Demba Ba

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