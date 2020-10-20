Hakan Çalhanoğlu’na nazar değdi! Yıldız futbolcu idmanı yarıda bıraktı…

Pandemi döneminden bu yana ortaya koyduğu etkili formansla Avrupa’nın en formda oyuncuları arasında yer alan 26 yaşındaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’na nazar değdi.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Çalhanoğlu, UEFA Avrupa Ligi’nde Celtic’le oynanacak maç öncesi yapılan antrenmanda bileğinden sakatlandı. Yapılan ilk incelemede ayak bileğinde burkulma tespit edilen Çalhanoğlu’nun tesisleri koltuk değnekleriyle terk ettiği görüldü. Perşembe günü oynanacak Celtic maçında forma giyemeyeceği öğrenilen yıldız ismin sahalardan ne kadar uzak kalacağı yapılacak kontroller ve MR çekiminin ardından belli olacak.

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MİLAN’DA YENİ SÖZLEŞME BEKLİYOR

Milan Teknik Direktörü Stefano Pioli, milli oyuncunun sözleşme uzatıp uzatmayacağıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş ve “Zlatan Ibrahimovic, (O dönem uzatmamıştı) Hakan Çalhanoğlu ve Donnarumma takım için çok önemli üç futbolcu. Kulüp de zaten bunu biliyor ve yeni sözleşme için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetimin bu konuyu çözeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

26 yaşındaki Milli futbolcu, bu sezon Milan formasıyla 7 maça çıkarken 4 gol ve 3 asist üretti.

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