Chelsea, emekli Petr Cech’i kadroya yazdı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, bu sezon için verdiği 25 isimden oluşan lig kadrosuna emekli Petr Cech’i de dahil etti.

11 yıl Chelsea formasını giydikten sonra 2019 yılında Arsenal’da futbola veda eden Cech, corona virüsüne karşı önlem olarak listede yer aldı. Chelsea’de danışman olarak görev yapan 38 yaşındaki Cech, Şampiyonlar Ligi’nin kadrosunda ise yer almıyor.

Chelsea’nin kadrosunda üç kaleci yer alıyor. Kepa, Mendy ve Willy Caballero’nun corona virüsü nedeniyle pozitif çıkması halinde Cech’in kadroya alınması için böyle bir karar alınırken, tecrübeli ismin A takımla antrenmanlara çıkmayacağı tek başına çalışmalar yapacağı belirtildi.

Cech’in Ekim ayı başında A Takım kalecileriyle birlikte antrenmanlarda yer aldığı görülmüştü.

Chelsea’nin takımın kalesini iyice sağlama almak istemesiyle alınan bu karar sonrasında Cech’in forması uzak ihtimal olarak düşünülüyor.

2004-2015 yılları arasında Chelsea’nin kalesini koruyan Cech; 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası dahil olmak üzere 17 kupa kazandı.