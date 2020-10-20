Dünkü maçın skoru Galatasaray adına üzücü olsa da beni hiç şaşırtmadı. Fenerbahçe derbisini saymazsak, Kasımpaşa mağlubiyeti ne Fatih Terim'e ne de futbolculara ders olmuş. Eskiden olsa Galatasaray'a, hem de evinde kimse yan bakamazdı (!) Rakipleri Galatasaray'ı iyi ezberlemiş ve bütün zaaflarını artık biliyor. Halbuki aslan yarasını göstermezdi!

Maçın ilk yarısında 4 sarı, bir kımızı ve iki gol olduğuna bakmayın, maçın seyir zevki reyting sıralamasına girmeyecek kadar zayıftı. Galatasaray'ın neden bu kadro ile maça çıktığını ve hangi taktikle oynadığını çözemedim. Alanya gibi ligin flaş bir ekibine karşı böyle bir kadro ile çıkarsan kendi evinde de olsan işin şansa kalmış demektir.

Alanya daha maçın başında rakip alanda baskı yapınca Galatasaray sahasından çıkmakta zorlandı. Tabii ki Fatih'ten Muslera performansı beklenemezdi. Yediği goller evlere şenlikti. Kenar bekleri bırakın bir orta yapmayı, ileriye top bile taşıyamadı. Etebo'nun yaptığı kritik hatalar Galatasaray'ı evinde zor duruma soktu. Gereksiz yere rakibin beline sarıldı, kaptırdığı topta acemice bir sarı kart daha görüp takımını 10 kişi bıraktı. Açıkçası penaltı golü dışında tek bir olumlu hareketine rastlamadığımız Falcao'ya Terim de 45 dakika dayanabildi.

İkinci yarıda birçok taktik değişiklik olsa da sonuç bir türlü gelmedi. Fatih Hoca önce Belhanda ve Ömer'i oyuna alarak forvetsiz sistemle gol aradı ama olmadı. Ardından Donk'u oyuna alarak 3'lü savunmaya döndü. Luyindama ve Donk'u son anlarda ileri atıp gol de aradı. İlk yarıda 11 kişi mücadeleden uzak gözüken sarı-kırmızılılar ikinci yarı az da olsa bir heyecan yarattı. Uzatmalarda yenen gol maçı hak eden taraf olan Alanya'nın galibiyetini perçinledi.

Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu kritik kararlara imza attı. Son derece soğukkanlı bir hakem… Babel'in eline çarptığı için iptal edilen pozisyonda yeni kural hücumcunun eline yanlışlıkla çarpıp kendi takım arkadaşına giderse iptal edilir, rakibe giderse devam verilmeli diyor. Tek hatası buydu.