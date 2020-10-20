Ankaragücü’nde 4 futbolcu ve 1 personelde corona çıktı

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü’nde 5 corona vakası çıktı. Başken ekibi, resmi siteden yaptığı açıklamada corona virüsü testi pozitif çıkanlardan 4’ünün futbolcu, 1’inin de teknik heyetten olduğunu duyurdu.

Ankaragücü’nün 24 Ekim Cumartesi günü Süper Lig’de Hatayspor ile yapacağı karşılaşmada, rakibindeki vaka sayısı nedeniyle ertelenmişti.

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Ankaragücü Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;

“Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan COVID-19 test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü”