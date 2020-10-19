Zirveye yürüyüş

Oyun, çok zevkli başlamadı. 36 dakikada, 2 penaltı hariç, kaleye giden bir şut vardı. Maç seyrederken, insan sıkılır böyle… Göztepe, kendi yarı sahasında, çok adamla kalıp, kaptığı topları çabuk oynama düşüncesindeydi. Fenerbahçe'nin kanat savunma oyuncuları Nazım ve Caner'i oynatmama istekleri, büyük ölçüde başarılı olamadı. Fenerbahçe, orta sahasında Ozan, Gustavo, Sosa, kağıt üzerinde olduğu kadar, duran toplarda da önemli isimler… Caner'in korneri ve Serdar'ın golüyle, baskı kuramadığı ilk yarıyı önde kapattı, Fenerbahçe… Pelkas, kanada yakın oynayabilir. Forvet arkasında, daha iyi performans gösterebileceği görüşü ağır basıyor, bende… İkinci devre, Fenerbahçe, Göztepe'yi 5 dakika içinde sarstı. Topu yere indirip, tek topu çabuk oynadın mı, rakip bir şey yapamaz. Böyle bir 5 dakika yaşadık. Fiziği ve tekniğini artık çok iyi kullanan Ozan, böyle giderse, bu sezon, takımın en önemli oyuncularından biri olur. 3-1'i yakaladıktan sonra, “maç farka gidiyor” havası, çok kısa sürdü. Yakaladın mı, atamazsan Guilherme atar. Bu gol, ev sahibine moral verdi. Valencia'yı unutmadım. Oynadığı sürede, hiç faydalı olmadı. Sonra, yine kaçan gol pozisyonları izledik, Fenerbahçe adına… Mesela, Cisse, öyle bir gol kaçırdı ki, topu dışarı atmak daha zordu, inanın. Sonra yine kaçırdı, Cisse. Atamayana atarlar, sözünün gerçekleştiği bir maç yaşadı, Fenerbahçe… Önemli olan, 3 puan almak… Göztepe kalecisi İrfan Can'a ayrı bir parantez açmam lazım mükemmel kurtarışlar yaptı. Tebrik ederim…