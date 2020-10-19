‘Yüzyılın hırsızlığı’ James Rodriguez ve Carlo Ancelotti yine başarıyor

DERLEYEN: TARIK ERYİĞİT | Dünyanın en yetenekli orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen James Rodriguez, sezon başında sürpriz bir şekilde Everton ile anlaştı. Everton, Kolombiyalı yıldız için Real Madrid’e düşük bir bonservis bedeli öderken, İngiliz basınında transferin ‘Yüzyılın hırsızlığı’ olarak adlandırılmasına neden oldu. Carlo Ancelotti ile Real Madrid ve Bayern Münih’in ardından üçüncü kez buluşan Rodriguez, İtalyan çalıştırıcının yönetimi altında neler yapabileceğini Premier Lig’de de göstermeye başladı.

Ancelotti ile adeta başka bir kimliğe bürünen James Rodriguez, diğer teknik adamların yönetiminde ise sıradanlaşmasıyla dikkat çekiyor. Kendisine Real Madrid’in kapılarını açan İtalyan çalıştırıcı, Kolombiyalı yıldızın kariyerinde ayrı bir önem taşıyor. Ancelotti, kendisinin de nasıl olduğunu anlamadığını söylediği bir biçimde, Rodriguez’in maksimum performans almayı her defasında başarıyor.

Rodriguez, ayrıca takımın 23 yaşındaki forveti Dominic Calvert-Lewin’in de parlamasında yardımcı oluyor. 23 yaşındaki forvet, Rodriguez geldikten sonra önceki senelerde ulaşamadığı gol istatistiğine ulaşırken, Avrupa’nın beş büyük liginde çift haneli gol üreten ilk futbolcu olmayı da başarıyor.

Ancelotti ve Rodriguez, Everton’ın kimliğini de değiştirdi. Son yıllarda savunma takımı olarak adlandırılan Liverpool ekibi, artık gol yollarında daha etkili bir oyun sergilemeye başladı. Everton, 5 maçta rakip filelere tam 14 gol gönderdi.

Ancelotti ile bir başka James Rodriguez, Carlo Ancelotti’nin yönettiği takımlarda (Real Madrid, Bayern Münih, Everton) 37 lig maçında 34 gole katkı sağladı: 17 gol, 17 asist…

İNGİLİZ DEVİNİ REDDETTİ

Arsenal’in teklifini reddederek Everton’ın yolunu tutan yıldız futbolcunun bu tercihinin altında Anceletti’nin yattığı biliniyor. İkilinin her buluşmasında ortaya çıkan sonuç da, Rodriguez’in tercihinin ne kadar doğru olduğunu kanıtlıyor. Ancelotti ve Rodriguez, Everton’ı 5 hafta sonunda namağlup ligin zirvesine taşıyor.

Ancelotti ile daha önce Real Madrid ve Bayern Münih’te birlikte çalışan Rodriguez, başka hiçbir teknik adamın yönetiminde yakalayamadığı harika formu İtalyan çalıştırıcı ile bir kez daha tekrarlıyor. Rodriguez, eski hocası Everton’a imza atmasını, “Bu imzanın en büyük nedenlerinden biri Carlo Ancelotti'nin varlığıydı. Onunla daha önce iki farklı kulüpte çok güzel zamanlar geçirdim. Buraya gelmek için büyük bir nedendi” sözleriyle açıklıyor.

Rodriguez, 5 haftası geride kalan Premier Lig’de 3 gol atarken, 3 de asist yaptı.

ANCELOTTI’NİN BÜYÜK SIRRI

Ancelotti, Rodriguez’den yüksek verim almasının sırrını “Öncelikle futbolcuya oynama fırsatı vermeniz lazım… Real Madrid’de forma giyme şansı azdı. Everton’da daha fazla süre alabilir. Ayrıca sahaya çıktığında futbolcunun motivasyonunu sağlamalısınız. Ana nokta bu…” şeklinde açıklıyor. Futbolun ezberi olan bu açıklama, Rodriguez’in sadece Ancelotti önderliğinde gerçek performansına ulaşmasını tam olarak açıklamıyor.

Brezilya’da düzenlenen 2014 Dünya Kupası’nda takımını çeyrek finale taşıyan isimlerin başında gelen, Fernando Muslera’nın koruduğu kaleye attığı muhteşem gol hala hafızalardan silinmeyen Rodriguez, Ancelotti ile bir kez daha küllerinden doğuyor. Yıldız futbolcu, Everton formasıyla, kendisine Real Madrid’in kapılarını açan Dünya Kupası performansına yakın bir saha içi başarısı gösteriyor.

Rodriguez’i nasıl motive edeceğini bilmek, Ancelotti’nin en büyük sırrı olarak gizli kalacak gibi görünüyor.

“EVERTON’A TRANSFER OLMADI”

Real Madrid’in eski teknik adamlarından Jorge Valdano ise Rodriguez’in Everton’a transferini eleştiren isimlerden… Kolombiyalı yıldızın dünya çapında bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Valdano, vasat bir takım olarak nitelendirdiği Everton’da Rodriguez’in kariyerinde eksi bir adım attığını savunuyor.

“James Rodriguez’den Real Madrid’de daha başarılı olmasını beklerdim” diyen Valdano, yıldız futbolcunun rahatı seçtiğini söylüyor. Valdano “Bazı futbolcular rahat hissettikleri teknik adamlarla çalışmayı tercih eder. Rodriguez için de bu isim şüphesiz ki Ancelotti… Rodriguez Everton’a transfer olmadı. Ancalotti Futbol Kulübü’ne imza attı” yorumunu yapıyor.

Rodriguez ise tercihinde ne kadar haklı olduğunu takımdaki ilk ayında göstererek, Valdano’yu sanki biraz haksız çıkarıyor. 29 yaşındaki futbolcu, belki de Everton ile birlikte Premier Lig’de yeni bir tarih yazmanın adımlarını atıyor.

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