Türkiye’nin en hızlı yüzücüsü Emre Sakçı tarih yazdı! Adam Peaty’yi bile yetişemedi…

SKOR DETAY | Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki milli yüzücüsü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi’nde (ISL) birinci oldu. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nde mücadele eden milli yüzücü Emre Sakçı, 25.74’lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalamada birinciliğe ulaştı.
Tokyo’da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan “tarihin en iyi kurbağalama yüzücüsü” olarak anılan Büyük Britanyalı yüzücü Adam Peaty’yi geride bıraktı. 25 yaşındaki Peaty, 26.06’lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı.
Yüzmeye 3 yaşında başlayan ve 15 yaşında A Milli Takım’a seçilen Sakçı birçok kez Türkiye rekorunun sahibi olurken, 2015’te dünya gençler rekorunu egale etti. Aralık 2018’de Çin’de düzenlenen ve dünyanın en iyi yüzücülerinin katılabildiği Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası “50 Metre Kurbağalama” kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya 5.'si olan Emre Sakçı, dünya tarihinin en iyi 11. derecesinin de sahibi oldu.
Macaristan’daki yarışta 25.74’lük dereceyle Türkiye rekorunu bir kez daha kıran 23 yaşındaki Sakçı, ‘Türkiye’nin gelmiş geçmiş en hızlı yüzücüsü’ unvanını hak ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi müsabakaları 50 metre kurbağalamada 25.74’lük derecesiyle birinci oldu. Tebrikler Emre!
— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 19, 2020
Emre Sakçı’nın antrenörlüğünü yapan Türker Oktay, ISL’deki ilk yarışlarında 1’incilik alarak iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Oktay, “Emre Sakçı, 25.74’lük 50 metre kurbağalama derecesiyle hem Türkiye rekorunu 13 saliseyle kırdı, hem de Avrupa rekoruyla arasında 23 salise, dünya rekoruyla arasında 49 salise kaldı. Buradan desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Darısı tüm sporcuların, antrenörlerin ve ebeveynlerin başına” dedi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, sarı-lacivertli kulübün dünya rekortmeni yüzücüsü Emre Sakçı’nın başarılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dinçay, “Emre Sakçı’nın başarıları kulübümüz ve yüzme şubemiz için gurur kaynağı. Sporcumuzu, Kulübümüz ve ülkemiz adına tebrik ediyorum” dedi.
Dinçay yaptığı açıklamada, “Emre Sakçı’nın başarıları kulübümüz ve yüzme şubemiz için gurur kaynağı. Sporcumuzu, Kulübümüz ve ülkemiz adına tebrik ediyorum. Gurur veren başarılarının devamını diliyorum. Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen Fenerbahçe, dokuz branşta yetiştirdiği sporcularla gerçek bir spor kulübü ve olimpik branşlarda bir sporcu fabrikası. Emre Sakçı’dan olimpiyatlarda da çok ciddi başarılar bekliyoruz. Sporcularımız, Türkiye’deki başarılarımızın yanında uluslararası alanda da çok iyi sonuçlar elde ediyor, bayrağımızı başarıyla temsil ediyorlar” diye konuştu.
Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74’lük derecesiyle tarihin en iyi 9. derecesi yapan ve birinci olan milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı yürekten tebrik ediyorum.
Hedef olimpiyat madalyası pic.twitter.com/JM8ONwk9Z5
— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 19, 2020
İlker Dinçay, Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcularının geçtiğimiz yıl düzenlenen şampiyonalarda önemli dereceler elde ettiğini vurgulayarak, “Fenerbahçeli sporcular; Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen Dünya Kupası müsabakaları, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası, Belçika’da düzenlenen Diamond Speedo Race yarışları, Avusturya’daki kentinde Multinations Yıldızlar müsabakaları ve İsviçre’deki Sursee kentinde Multinations Gençler Müsabakalarında önemli dereceler aldı, Türkiye rekorları kırdılar. Fenerbahçe; yüzme, kürek, yelken, atletizm gibi farklı branşlarda ülkemizin geleceği olan çocukları ve gençleri sporla buluşturuyor. Bu Fenerbahçe’nin ülkesine yaptığı hizmetin en güzel göstergesidir. Biz de yöneticiler olarak bu geleneğimizi ve başarıları sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımıza da bize verdiği destek için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.