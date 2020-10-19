Türkiye’nin en hızlı yüzücüsü Emre Sakçı tarih yazdı! Adam Peaty’yi bile yetişemedi…

SKOR DETAY | Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki milli yüzücüsü Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi’nde (ISL) birinci oldu. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi’nde mücadele eden milli yüzücü Emre Sakçı, 25.74’lük derecesiyle erkekler 50 metre kurbağalamada birinciliğe ulaştı.

Tokyo’da gelecek yıl düzenlenecek olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek Sakçı, olimpiyat ve dünya şampiyonlukları bulunan “tarihin en iyi kurbağalama yüzücüsü” olarak anılan Büyük Britanyalı yüzücü Adam Peaty’yi geride bıraktı. 25 yaşındaki Peaty, 26.06’lık derecesiyle yarışta ikinci sırada kaldı.

Yüzmeye 3 yaşında başlayan ve 15 yaşında A Milli Takım’a seçilen Sakçı birçok kez Türkiye rekorunun sahibi olurken, 2015’te dünya gençler rekorunu egale etti. Aralık 2018’de Çin’de düzenlenen ve dünyanın en iyi yüzücülerinin katılabildiği Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası “50 Metre Kurbağalama” kategorisinde 25.89'luk derecesiyle dünya 5.'si olan Emre Sakçı, dünya tarihinin en iyi 11. derecesinin de sahibi oldu.

Macaristan’daki yarışta 25.74’lük dereceyle Türkiye rekorunu bir kez daha kıran 23 yaşındaki Sakçı, ‘Türkiye’nin gelmiş geçmiş en hızlı yüzücüsü’ unvanını hak ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

Milli yüzücümüz Emre Sakçı, Budapeşte’de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi müsabakaları 50 metre kurbağalamada 25.74’lük derecesiyle birinci oldu. Tebrikler Emre! — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 19, 2020

Emre Sakçı “3 yaşında su ile ilgili fobimi yenmek için kursa kaydoldum. Küçükken boğulma tehlikesi geçirmişim. Sudan korktuğum için duş bile alamıyormuşum. Bu yüzden yüzmeye başladım ve bugüne kadar Türkiye'de kırdığım rekorların yanı sıra 2015 yılında kurbağalamada dünya gençler rekorum bulunuyor.”

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REKOR TANIMIYOR!

Emre Sakçı’nın antrenörlüğünü yapan Türker Oktay, ISL’deki ilk yarışlarında 1’incilik alarak iyi bir başlangıç yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Oktay, “Emre Sakçı, 25.74’lük 50 metre kurbağalama derecesiyle hem Türkiye rekorunu 13 saliseyle kırdı, hem de Avrupa rekoruyla arasında 23 salise, dünya rekoruyla arasında 49 salise kaldı. Buradan desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Darısı tüm sporcuların, antrenörlerin ve ebeveynlerin başına” dedi.

TÜRKİYE’YE İLK YAŞATMIŞTI Milli yüzücü Emre Sakçı, 2019 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza attı. İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası 50 metre kurbağalama finalinde yarışan Emre Sakçı, 25.82’lik derecesiyle ikinci oldu. Gümüş madalya kazanan Sakçı, Türkiye’ye bu dalda ilk madalyasını kazandırarak adını tarihe yazdırdı.

“OLİMPİYATLARDA ÇOK CİDDİ BAŞARI BEKLİYORUZ”

Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İlker Dinçay, sarı-lacivertli kulübün dünya rekortmeni yüzücüsü Emre Sakçı’nın başarılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dinçay, “Emre Sakçı’nın başarıları kulübümüz ve yüzme şubemiz için gurur kaynağı. Sporcumuzu, Kulübümüz ve ülkemiz adına tebrik ediyorum” dedi.

Dinçay yaptığı açıklamada, “Emre Sakçı’nın başarıları kulübümüz ve yüzme şubemiz için gurur kaynağı. Sporcumuzu, Kulübümüz ve ülkemiz adına tebrik ediyorum. Gurur veren başarılarının devamını diliyorum. Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen Fenerbahçe, dokuz branşta yetiştirdiği sporcularla gerçek bir spor kulübü ve olimpik branşlarda bir sporcu fabrikası. Emre Sakçı’dan olimpiyatlarda da çok ciddi başarılar bekliyoruz. Sporcularımız, Türkiye’deki başarılarımızın yanında uluslararası alanda da çok iyi sonuçlar elde ediyor, bayrağımızı başarıyla temsil ediyorlar” diye konuştu.

Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74’lük derecesiyle tarihin en iyi 9. derecesi yapan ve birinci olan milli yüzücümüz Emre Sakçı'yı yürekten tebrik ediyorum. Hedef olimpiyat madalyası pic.twitter.com/JM8ONwk9Z5 — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) October 19, 2020

“ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

İlker Dinçay, Fenerbahçe Yüzme Şubesi sporcularının geçtiğimiz yıl düzenlenen şampiyonalarda önemli dereceler elde ettiğini vurgulayarak, “Fenerbahçeli sporcular; Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası, Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen Dünya Kupası müsabakaları, İskoçya’nın Glasgow kentinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası, Belçika’da düzenlenen Diamond Speedo Race yarışları, Avusturya’daki kentinde Multinations Yıldızlar müsabakaları ve İsviçre’deki Sursee kentinde Multinations Gençler Müsabakalarında önemli dereceler aldı, Türkiye rekorları kırdılar. Fenerbahçe; yüzme, kürek, yelken, atletizm gibi farklı branşlarda ülkemizin geleceği olan çocukları ve gençleri sporla buluşturuyor. Bu Fenerbahçe’nin ülkesine yaptığı hizmetin en güzel göstergesidir. Biz de yöneticiler olarak bu geleneğimizi ve başarıları sürdürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Başkanımıza da bize verdiği destek için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

ADAM PEATY KİM? 28 Aralık 1994’te doğan Adam Peaty, Büyük Britanya’nın son dönemde yetiştirdiği en önemli yüzücülerden ve kimilerine göre tarihin en iyi kurbağalama yarışçısı. 2016’da Olimpiyat Şampiyonu, sekiz kez Dünya Şampiyonu, 12 kez Avrupa Şampişyonu ve 3 kez İngiliz Milletler Topluluğu şampiyonu oldu. Kariyerinde 11 kez Dünya rekoru kıran Peaty, 50 metre ve 100 metre kurbağalama yarışlarında iki dünya rekoruna sahip. Öte yandan 50 metre kurbağalamada 26 saniyenin altında yüzen ve 100 metrede hem 58 hem de 57 saniyede yüzen ilk kişi oldu. Kazan’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda 3 altın madalya aldıktan sonra 2015’in En İyi Erkek Yüzme Performansı dalında FINA ödülü aldı. 2016 Olimpiyatları’nda 100 metre kurbağalamada dünya rekoru kırdıktan sonra, FINA tarafından yılın en iyi erkek olimpik yüzme performansı ödülüne layık görüldü. Peaty, 2016, 2017 ve 2019’daki performanslarıyla dört yılda üç kez en iyi erkek yüzücü dalında LEN Ödülü’nü kazandı.

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