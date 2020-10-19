MAÇ SONUCU | Lille 4-0 Lens

Fransa Ligue 1’in 7. haftasında milli futbolcular; Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in forma giydiği Lille, sahasında ligin yeni ekiplerinden Lens’i konuk etti. Pierre Mauroy Stadyumu´nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, Burak Yılmaz´ın kafa golüyle 1-0 öne geçti ve devre bu sonuçla sona erdi. 47´nci dakikada Zeki Çelik´in asistiyle topu ağlara gönderen Bamba, farkı 2´ye yükseltti. 69´uncu dakikada Jonathan Ikone, attığı golle takımını 3-0 öne geçirdi. Oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 79´uncu dakikada attığı golle skoru belirledi: 4-0.

Karşılaşmaya milli futbolculardan, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz 11´de başladı. Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken; Burak Yılmaz 65´inci dakikada yerini Jonathan Ikone’ye bıraktı. Yusuf Yazıcı ise kulübede başladığı karşılaşmada 76´ncı dakikada Luiz Araujo’nun yerine oyuna dahil oldu. Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı attığı 1´er golle, Zeki Çelik ise Bamba’nın attığı golde yaptığı asistle takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Konuk ekipte 57´nci dakikada Jonathan Gradit ve 75´inci dakikada Clement Michelin kırmız kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonuçla puanını 17’ye çıkartan Lille, 7. haftayı lider tamamladı.