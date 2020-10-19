MAÇ SONUCU | Gençlerbirliği 1-2 Yukatel Denizlispor

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barçın

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfelt – Johansson, Toure, Angelo, Polomat, Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş), Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım), Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite), Stancu (Dk. 90 Gökhan Altıparmak)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Pantilimon – Özer Özdemir, (Dk. 89 Oğuz Yılmaz), Mustafa Yumlu, Subotic, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Mensanovic (Dk. 71 Sacko), Varela (Dk. 63 Aissati), Sagal, Rodallega (Dk. 89 Dossevi)

GOLLER: Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği) – Dk. 22 Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Denizlispor)

SARI KART: Motta (Gençlerbirliği)

İŞTE MAÇTA YAŞANAN ÖNEMLİ ANLAR:

22´nci dakikada Yukatel Denizlispor’da Sagal´in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından topa yükselen Subotic´in kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.

45+1’inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Recep Niyaz topu Rodallega´ya aktardı. Rodallega yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top filelere gitti: 0-2.

58’inci dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Polomat´ın pasıyla buluşan Johansson topu auta gönderdi.

62´nci dakikada Ayite’nin Özer tarafından düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Stancu kullandı.

64’üncü dakikada Stancu´nun kullandığı penaltı vuruşunda top direkten döndü.

69’uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Sagal´in şutunda kaleci Nordfelt son anda topu kornere çeldi.

81’inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Rodallega´ın şutunda kaleci Nordfelt son anda topu kornere çeldi.

85’inci dakikada Sagal´ın pasıyla buluşan Rodallega, yaklaşık 30 metreden vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü.

90’ıncı dakikada Gençlerbirliği, Ayite’nin ortasında Candeias´la golü buldu: 1-2.

Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmadı ve Yukatel Denizlispor sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.