Leipzig-Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Leipzig'in sahası RB Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 1’den yayınlanacak.

Karşılaşmayı İspanyol Jesus Gil Manzano yönetecek.

Temsilcimiz Başakşehir'in de bulunduğu Şampiyonlar Ligi H Grubu diğer maçında ise PSG ile Manchester United karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR'DE ÜÇ EKSİK VAR

Hafta sonu ligde Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de Nacer Chadli, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

RAKİP LEIPZIG BUNDESLIGA'DA LİDER

Leipzig, dört haftası tamamlanan Bundesliga'da yenilgisiz olarak liderlik koltuğunda oturuyor. Alman ekibi, maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı.

Ayırca Leipzig'de Marcel Sabitzer ve Konrad Laimer de sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.