Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve ailesinin locasına saldırı

Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Kayserispor’un Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada ev sahibi takımın kulüp başkanı Berna Gözbaşı’nın locasına saldırıldığı iddia edilmişti. Kayserispor Kulübü resmi Twitter hesabından iddiaları doğruladı.

Yapılan açıklamada “Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

İşte Kayserispor Kulübü’nden yapılan açıklama:

“17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna GÖZBAŞI'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.

Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna GÖZBAŞI'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan GÖZBAŞI'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri “Kayserispor Taraftarı” olarak görmemiz mümkün değildir.

Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan GÖZBAŞI başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz.”