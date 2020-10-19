Jürgen Klopp: Kocasını bekleyen eş gibi bekleyeceğiz

Premier Lig devi Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp, van Dijk’ın uzun sürecek sakatlığı sonrası açıklamalarda bulundu.Premier Lig’de Everton oynanan maçta sakatlanan van Dijk, sezonu kapattı. Hollandalı stoperin, Everton kalecisi Pickford’la çarpışması sonrası ön çapraz bağları kopmuştu. Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp, bu büyük kayıp sonrası oyuncusu için açıklamalarda bulundu.

Deneyimli Alman teknik direktör açıklamasında; “Van Dijk uzun süre aramızda olmayacak, bu kesin. Herhangi bir dönüş zamanı belirlemek istemiyoruz çünkü her oyuncunun iyileşme süreci birbirinden farklıdır” dedi.

”POZİSYONU GÖRÜNCE ANLADIM” Klopp açıklamalarının devamında; “Kenardan pozisyonu gördüğümde, van Dijk’ın uzun süre aramızda olamayacağını anladım. Her zaman iletişimde olmaya devam edeceğiz. Van Dijk’ı kocasının hapisten çıkmasını bekleyen bir eş gibi bekleyeceğiz. Bu süreçte yapabileceğimiz en iyi şey, durumu onun için olabildiğince kolaylaştırmak olacak” dedi.

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Liverpool’un deplasmanda Everton’la 2-2 berabere kaldığı maçta 6. dakikada Pickford’la çarpışan ve oyuna devam edemeyen Virgil van Dijk, dizinden ameliyat edilecek. Liverpool tahmini süre vermezken, İngiliz basını Van Dijk’in uzun süre sahalara dönemeyeceğini aktarıyor.

Hollandalı stoper, Liverpool’un son dönemlerde elde ettiği büyük başarılarının anahtarlarından birisi olarak görülüyor. Bu sakatlık sonrası, kulübün sezonun geri kalanı için ciddi bir güç kaybı yaşadığında herkes hem fikir olmuş durumda…

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