Gelişen oyunla üç puan

Fenerbahçe, İzmir'den maç fazlasıyla lider olarak döndü. Her şeyden önemlisi net bir şekilde gördük ki Fenerbahçe'nin oyunu gelişiyor.

İlk yarıda gole kadar topun tamamen hakimi Fenerbahçe'ydi. Tabi rakip o dakikaya kadar tamamen topun arkasında kalmayı tercih ettiği için akan oyunda pozisyon üretmek kolay olmadı.

İkinci yarı ise senaryo tamamen değişti. Rakibin verdiği geniş alanları da çok iyi kullanan Fenerbahçe, sezon başından bu yana en fazla pozisyona girdiği maçı yaşadı. Takım olarak özellikle top rakipteyken çok iyi saha yerleşimi yapıldı. Goller dışında Göztepe'ye net diyeceğimiz tek fırsat son dakikadaki karambolde verildi. Genel olarak Fenerbahçe'nin takım savunmasın gerçekten üst düzeyde olduğunu görüyoruz.

Hücumda ise Fenerbahçe umut veriyor. Özellikle Sosa'nın devreye girmesiyle dün ikinci yarı oldukça üretken olundu. Zaten bu istatistiklere de yansıdı. Fenerbahçe 19 şut çekti, rakip ceza sahasında 33 kez topla buluştu ve 7 net gol fırsatı yakaladı. Bu rakamlar sezonun en yüksek istatistikleri oldu. Bu takım oynadıkça daha da iyiye gidecek. Geçiş döneminde namağlup olmak, Rize, Göztepe ve Galatasaray deplasmanlarında 7 puan toplamak gerçekten önemli bir başarı. Hatay karşısındaki sürpriz sonuç dışında Fenerbahçe sezona istediği puanlarla başladı, hem de tam hazır olmadan.

Yine de iki haftadır rahat kazanacağın maçlar da seni Altay Bayındır ipten alıyor. Demek ki oyunun sonlarında bir konsantrasyon eksikliği oluyor. Erol Bulut'un bu konunun üzerinde durması gerekir. Karagümrük maçında penaltı kurtarılmasa, dün Altay olağanüstü kurtarışı yapmasa üst üste 4 beraberlikle her şey tepetaklak olabilirdi. Fenerbahçe'nin futbol şansının da yanında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Sosa, Ozan Tufan, Pelkas, Serdar Aziz, Nazım…

Oyuncu özeline inecek olursak, Sosa'yı izlemek büyük bir keyif. Fenerbahçe'nin girdiği her pozisyonda başrolde. Ancak ben hala daha önde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. 3. bölgede daha fazla topla buluşan Sosa, santrforları ve kanatları daha fazla pozisyona sokar.

Yeni transferler Pelkas ve Nazım Sangare, ilk maçlarında sınıfı geçti. Pelkas, oyun kurucu kanat rolünü çok iyi üstlendi. Rakip yarı sahada basmadık yer bırakmadı. İlk maçına göre verimliydi ve skora da etki yaptı. Tabii Pelkas'ı 10 numarada izlediğimizde daha fazla oyunun içinde olacaktır. Ancak Thiam ve Valencia'dan çok daha faydalı bir kanat olduğunu da gördük. Nazım ise özellikle hücum bindirmeleriyle göz doldurdu. Ancak savunmada da aksadığını net şekilde gördük. Bu da belki maç eksikliğinden olabilir. Net bir şekilde Gökhan yokken gözünüz kapalı formayı teslim edebilirsiniz.

Gecenin yıldızlarından Ozan Tufan'dan yine şaşırtmayan iyi bir performans geldi. Aslında Ozan hemen hemen her sezona böyle başlıyor ancak lig ortasında büyük düşüş yaşıyor. Bu sezon istikrarlı bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Sahadaki bu Ozan hem Fenerbahçe hem de milli takımımız için büyük bir şans

Serdar Aziz'in ne kadar büyük bir profesyonel olduğunu dün gördük. Net bir şekilde biliyoruz ki transferin son günü takımdan gönderilmek istendi. Kalmak istedi ve pes etmedi. Lemos'un cezası nedeniyle de formayı aldı ve kolay kolay bırakacağını da düşünmüyorum. Başka bir oyuncu olsa son yaşadıklarından sonra konsantre olmakta büyük zorluk çekerdi. Ancak hem Serdar'a hem de Caner'e bir uyarı da bulunmak lazım. Hakemle bu kadar diyaloğa girmeyin. Evet, Serdar son pozisyonda haklı ama sarı kart gördükten sonra neden itirazlarını bu kadar sürdürüyorsun. Bence şanslıydı, karşısında sert bir hakem olsaydı sahada kalma şansı da yoktu. Haklıyken haksız duruma düşmemek lazım.

Art niyetli hakem böyle olmaz

Son olarak maçın hakem Atilla Karaoğlan'a değineceğim. Ben çoğu kişinin aksine art niyetli olduğunu düşünmüyorum. İyi maç yönetti mi, hayır ama her iki takım adına da. Art niyetli bir hakem Fenerbahçe'nin penaltısından önce Ozan'ın pozisyonuna faul çalabilirdi ya da ikinci golden önce gri pozisyonda korner değil de aut vererek risk almazdı. Evet penaltı kararı yanlış ama burada onun değil VAR'ın devreye girmesi lazımdı. Benim için art niyetli hakem geçen sezonki Alanyaspor maçının hakemi Ümit Öztürk ile VAR'daki Serkan Tokat'tır. Bu iki maçı karşılaştırırsanız ne demek istediğimiz daha iyi anlarsınız…