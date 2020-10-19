Galatasaray Alanyaspor maç özeti ve golleri! Aslan galibiyete hasret!

Spor Toto Süper Lig’in 5. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray sahasında Alanyaspor’u konuk etti. Mücadelede rakibine üstünlük kuramayan sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-1’lik skor ile yenik ayrılırken, takımın tek golü Falcao’dan geldi. İşte karşılaşmanın önemli dakikalarının yer aldığı özeti…

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

4. dakikada sağ taraftan Juanfran'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

15. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın son çizgiye inerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan kornere gitti.

33. dakikada ceza sahası içinde Moubandje topa elle müdahale etti. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu pozisyon sonrasında penaltıyı işaret etti.

34. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada ceza sahası dışından Babacar'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

45+2. dakikada Etebo’nun ceza yayı önünde Salih Uçan’a arkadan yaptığı müdahaleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu sarı kart olarak değerlendirdi. Sarı kartı bulunan Etebo, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.

55. dakikada Moubandje'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Bakasetas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Fatih kornere çeldi.

59. dakikada sağ taraftan Salih'in kullandığı kornerde kale önünden seken top ile ceza sahası içi sol çaprazında Babacar buluştu. Babacar'ın bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70. dakikada sağ taraftan Linnes'in içeri çevirdiği topa arka direkte Ömer kafa vuruşunu yaptı. Ömer'in vuruşunun ardından Babel de kafa ile vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırmaya çalışırken meşin yuvarlak ceza sahası çizgisi üzerinde Belhanda'da kaldı. Sağ çaprazdan Belhanda'nın sert şutunda Galatasaray maçta tekrar öne geçti.

74. dakikada hakem Tugay Kaan Numanoğlu, VAR'dan aldığı uyarı ile Babel'in kafa vuruşu sonrasında elle oynama yaptığının tespit edildiğini belirterek, filelerle buluşan topun gol değeri kazanmadığını söyledi.

87. dakikada Davidson’un ceza yayı içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarla kalenin yanından dışarıya gitti.

89. dakikada Moubandje’nin pasında topu alan Bakasetas’ın ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

90+5. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında defanstan seken topu alan Berkan’ın uzaktan şutunda ceza sahası içinde Davidson’un dokunuşunda yön değiştiren meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

GALATASARAY GALİBİYETE HASRET

Süper Lig'in ilk iki haftasında 6 puan alan Galatasaray daha sonra oynadığı 3 maçta kazanamadı. Süper Lig'in 5. haftasına Galatasaray sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Böylece sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti de 3 maça çıktı. Aslan ligin ilk iki haftasında Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i mağlup etmişti. Daha sonra Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, son iki karşılaşmada da Kasımpaşa ve Alanyaspor'a yenildi. Galatasaray geride kalan 5 haftada rakip fileleri 6 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig´in 5´inci haftasında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor´u ağırladı. Karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetirken, Numanoğlu´nun yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Mustafa Savranlar üstlendi.

Milli takım arası sonrası lige galibiyetle başlamak isteyen sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadyumu´nda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, zorlu Alanyaspor maçında ilk 11´de birçok değişikliğe gitti. Son oynanan Kasımpaşa maçına göre kadroda 6 farklı isme yer veren deneyimli teknik adam, Saracchi, Linnes, Emre Akbaba, Babel, Emre Kılınç, ve Falcao´ya ilk 11´de yer verdi. MR tetkiklerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan ancak yorgunluğa bağlı ağrıları bulunan Omar Elabdellaoui sarı kırmızılılarda 21 kişilik kadroda yer almadı. Ayrıca geçtiğimiz sezonun son maçı olan Antalyaspor maçında sakatlanan Emre Akbaba ise Alanyaspor mücadelesi ile birlikte 88 gün sonra sarı kırmızılı formasına kavuştu. Teknik direktör Fatih Terim zorlu maçta, Fatih Öztürk, Martin Linnes, Christian Luyindama, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Etebo, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Radamel Falcao ilk 11´ini sahaya sürdü.

KAPTAN LINNES

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, ilk 11´de Linnes´e şans verdi. Norveçli futbolcu sahaya kaptan olarak çıktı.

NEVZAT GÜZELIRMAK İÇİN SAYGI DURUŞU

Karşılaşma öncesi vefat eden Göztepe’nin efsane futbolcularından eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak için saygı duruşunda bulunuldu.

AZERBAYCAN´A DESTEK

Öte yandan sarı kırmızılıların stadyumunda “Tek Millet İki Devlet Kardeşimizin Yanındayız” pankartıyla Azerbaycan´a destek verildi.