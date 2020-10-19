Fatih Terim’den Etebo’ya eleştiri: ‘Profesyonellikle uzaktan yakından alakası yok’

Süper Lig’in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlayan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim maç sonu röportaj verdi. Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, ilk yarıda kırmızı kart gören Nijeryalı futbolcusu Oghenekaro Etebo’yu ve hakem kararlarını eleştirdi.

Oyuna iyi başladıklarını ve öne de geçtiklerini söyleyen Terim, “Her hafta eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Tam bir tarafı hallederken beklemediğimiz başka sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu sefer de 10 kişiyle uğraşmaya başladık. Gereksiz bir faul, 1-0 galibiz, ikinci gole gidiyoruz. İkinci yarı 10 kişi oynamak tabii kolay değil. Özellikle ilk yarı baya bir yıprandıktan sonra. Buna rağmen hamlelerimiz oldu, iyi de ataklar geliştirdik ve golü de bulduk” ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda ‘VAR’ kararıyla iptal edilen gol konusuna değinen Terim, “İyi de ataklar geliştirdik 10 kişiye rağmen. Bence golü de bulduk ama eline çarpmış. Bizim VAR'lar genel olarak sağlık taraması gibi oluyor, öyle tarıyorlar bizim golleri. Son saniye, beklenmedik bir sonuç. En kötü ihtimal berabere biter. Gol pozisyonlarına da girdik maalesef olmadı. Emeklerin yazık olduğu bir maç daha” dedi.

“PROFESYONELLİKLE ALAKASI YOK”

Öte yandan ilk yarıda kırmızı kart gören Etebo’yu eleştiren Terim, “Öndesin, 11 kişi kal, istersen berabere gir içeri. Maalesef oyuncumuzun profesyonellikle yakından uzaktan olmayan bir hareketi ikinci sarı kart. Bize olunca çabucak çıkar kartlar. Bir eksik kolay olmuyor oynamak. Buna rağmen uğraştık maalesef olmadı. Bireysel hataları önleyemiyoruz. Bu seviyede bu kadar fazla bireysel hata olunca kaybediyorsunuz. Üzgünüm tabii çok üzgünüm” yorumunu yaptı.

Marcelo Saracchi “Formama kavuştuğum için mutluyum ama diğer taraftan, alınan sonuçtan, gösterdiğimiz performanstan memnun olduğum söylenemez. Herkesin bireysel olarak kendi eleştirisini yapması lazım. Daha iyi olmalıyız.”

Ryan Babel “Hocamın verdiği karar çok önemli. Sola da koysa oynarım, sağa da koysa oynarım. Bugün 10 kişi kaldığımız için mecburen forvet oynadım. Hiç farkında olmadığım bir pozisyonda elle oynadığım için golümüz iptal edildi. Bunun için özür diliyorum.”

“FALCAO DAHA İYİ OLACAK”

Radamel Falcao'nun performansıyla ilgili olarak ise deneyimli teknik adam, “Falcao 4-4-1'e dönmüş bir takım içerisinde bir eksik oynayıp, efor sarf edecek durumda değil. Hafta içi milli maçtan geldi. 20 saat yolculuk yaptı. Daha hazır olan Babel'i oraya çektik. Bu taktiksel bir değişiklik. 11 kişi girseydik Falcao'yu çıkarmazdık. Daha güçlü orta saha istedik. Doğru da yaptığımı düşünüyorum. Falcao olunca beklentiler de yüksek oluyor. İnşallah daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

Takımın ikinci yarı performansına ise Terim, “Bunda değişiklikler önemli bir gerekçe. Ama kendi sahamızda iyi kapatıp çabuk da çıkan zaman zaman eksik olmamıza rağmen rakibe baskı yapan bir Galatasaray oldu. Burada ciddi tehlikeler de yaptık. Golü de bulduk. Ama yeterli olmadı. Birinci yarıdan daha iyi oynadı sorusuna bakmam lazım. Bazı oyuncuların ilk yarıda verimleri esas sebep oldu. İyi oynayan oyuncuların pas hatası lüksüne sahip değiller. Galatasaray takımın oynayan oyuncular ona göre oynamalıdır. Çok pas hatası yaptık. Çok basit hatalar olunca oyun kurulumunda kopukluklar oluyor. Bazı çabuk çıkışlarımızda pozisyonlarımız oldu ama kullanamadık. Oyunun kontrolünü alıp oynardık. Bugün onda başarılı değildik. O yüzden ilk yarıdan başarılı oldu” ifadelerini kullandı.

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“HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ”

Merkez Hakem Kurulu'nun maça genç bir hakemi vermesiyle ilgili sorulan soruya Fatih Terim, “Hakem hata yapabilir. Genç arkadaşlarımızın bu arenada düdük çalmasından yanayım. Ne olursa olsun kötü de maç yönetmedi. Onlara şans veriyorlar, bizim de bu şansı vermemiz lazım. Genel olarak diğer maçlara baktığımızda bizim hakemimizin genç olması bir suç değil, tam tersi önemli bir fırsat. Hakemden şikayetçi değilim. Tam tersi iyi maç yönettiğini düşünüyorum” dedi.

BELHANDA VE FEGHOULİ KARARI

Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin 11'de oynamamasının teknik bir karar olduğunu ifade eden Terim, “Başkanımızın ifadesi doğrudur. İki oyuncumuzun için idari ve ekonomik cezaları kulübümüz verir. Teknik ceza olursa ben veririm. Böyle bir ceza yok. Bu tamamen taktiksel bir karardı. Maçlar oynadılar, daha evvelki maçlara da baktığınızda zaman zaman onları dinlerdik. Onunla ilgisi yok. O işlere ben pek müdahil olmam. Bu sadece teknik bir karardı” diyerek sözlerini tamamladı.

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