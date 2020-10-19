Fenerbahçe uzun bir aradan sonra ilk kez bu kadar öz güvenli, kendinden emin. Bunda geniş kadro ve kaliteli ayakların payı çok büyük. Farkı belirleyen isimler Ozan-Gustavo ve Sosa ile sürekli hücumu zorlayan bekler. Türkiye'nin en kaliteli orta üçlüsü tartışmasız Fenerbahçe'de. Gustavo her yerde. Sosa tecrübe ve klasını konuşturuyor. Ozan Tufan da cana can katıyor. Tempo var, dikine oyun var, rakibi bozma var, etkili pas ve orta var.

Erol Bulut'un sahaya baklava dilimi gibi dizilen 11'inde kanat oyuncuları dışarı değil de içeriye yakın oynadığı için bekler Caner ve Nazım ön plana daha fazla çıktı. Nazım demişken Gökhan Gönül'ü aratmadı. Fenerbahçe öyle bir ön alan baskısı yapıyor ki, rakip dan dun çıkmak zorunda kalıyor. Böyle olunca da duvara karşı oynamak zorunda kaldı Göztepe. Top sürekli Göztepe yarı sahasındaydı. Fenerbahçe'nin skor 3-1 ve 3-2 olduğunda bile defansa çekilmek yerine sürekli topu rakip sahaya yığan oyununu beğendim. Caner'in yine can yakan duran toplarını ve Göztepe kalecisi İrfan Can'ı da. Samatta'nın etkisiz futbolunu, Cisse'nin kaçırdığı golleri, Serdar Aziz'in canlı yayında duyulan sözlerini ve Hakem Atilla Karaoğlanı ise beğenmedim.