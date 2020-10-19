CANLI | Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig’de üst sıralarda yer alan iki ekip Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Ligin 5. haftasında oynanacak maç öncesinde Alanyaspor 10 puanla 2. sırada, Galatasaray ise, 2 galibiyet-1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği mücadele 20:00’da başlayacak. Milli ara öncesinde oynadığı son maçta Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, 3 galibiyet-1 beraberliğe sahip ve son maçında Hatayspor’u 6-0 yenen formda Alanyaspor’u devirerek rakipleriyle farkın açılmaması için sahaya çıkacak.

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli’nin yedek kulübesine çekilmesi, bir başka iddiayı gündeme getirdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, iki futbolcunun maaşında yüzde 15 indirimi kabul etmediğini söyleyerek isim vermeden eleştiride bulunmuştu. Kamuoyunda indirimi kabul etmeyen iki ismin Feghouli ve Belhanda olduğu iddia edilmiş, hatta iki futbolcunun alacakları için FIFA’ya başvurduğu öne sürülmüştü. Yaşananların ardından oynanan ilk maçta iki yıldızın yedek kulübesine çekilmesi iddiaları güçlendirmiş oldu.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

“Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar %15'i kabul etmedi. Toplumun harekete geçmesi gerek. Türkiye ile ilgili bir imaj var. Bizim bir meydan okuma yapmamız lazım.”