CANLI | Galatasaray – Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig’de üst sıralarda yer alan iki ekip Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Ligin 5. haftasında oynanacak maç öncesinde Alanyaspor 10 puanla 2. sırada, Galatasaray ise, 2 galibiyet-1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği mücadele 20:00’da başlayacak. Milli ara öncesinde oynadığı son maçta Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan sarı kırmızılılar, 3 galibiyet-1 beraberliğe sahip ve son maçında Hatayspor’u 6-0 yenen formda Alanyaspor’u devirerek rakipleriyle farkın açılmaması için sahaya çıkacak.
- Galatasaray XI: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Etebo, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Babel, Falcao
- Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Donk, Kerem, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Arda, Feghouli, Diagne
- Alanyaspor XI: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Bareiro, Babacar
- Yedekler: Ufuk, Ahmet, Berkan, Fatih, Ceyhun, Hasan, Efkan, Umut, Tayfur, Mustafa
YÜZDE 15 KIZAĞI MI?
Galatasaray’da Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli’nin yedek kulübesine çekilmesi, bir başka iddiayı gündeme getirdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, iki futbolcunun maaşında yüzde 15 indirimi kabul etmediğini söyleyerek isim vermeden eleştiride bulunmuştu. Kamuoyunda indirimi kabul etmeyen iki ismin Feghouli ve Belhanda olduğu iddia edilmiş, hatta iki futbolcunun alacakları için FIFA’ya başvurduğu öne sürülmüştü. Yaşananların ardından oynanan ilk maçta iki yıldızın yedek kulübesine çekilmesi iddiaları güçlendirmiş oldu.
MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?
“Ekim hariç tüm maaşları ödedik! İki kişiye eksik ödedik, onların ne halt yediğini anlatacağım. Bir tane daha var, o bizde değil şu an! Bunlar %15'i kabul etmedi. Toplumun harekete geçmesi gerek. Türkiye ile ilgili bir imaj var. Bizim bir meydan okuma yapmamız lazım.”
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- MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER
- Süper Lig tarihinde Alanyaspor’u konuk ettiği dört maçı da kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip filelere toplam 14 gol gönderdi (3.5 ortalama) ve sadece bir gol yedi.
- Galatasaray ile oynadığı son Süper Lig maçını kazanan Alanyaspor, daha önceki yedi karşılaşmanın altısını kaybetmişti (1B).
- Galatasaray geçen sezon Süper Lig’deki en farklı yenilgisini Alanyaspor ile oynadığı son maçta almıştı (Temmuz 2020’de 1-4).
- Süper Lig’de iki maçtır gol atamayan Galatasaray, daha uzun bir seriyi en son Roberto Mancini yönetiminde yaşamıştı (Mart 2014’te üç maç).
- Bu sezon Süper Lig’de en fazla net gol pozisyonuna giren (Alanyaspor, 16 & Galatasaray, 13) ve isabetli şut çeken (Alanyaspor, 32 & Galatasaray, 26) iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor.