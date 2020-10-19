Çağlar Söyüncü’den kötü haber

İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Leicester City, sahasında konuk ettiği Aston Villa’ya 90+1. dakikada Ross Barkley’in attığı golle 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmada Milli Takım kampında sakatlanan Çağlar Söyüncü forma giyemedi.

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Çağlar Söyüncü’nün uzun bir süre takımdan ayrı kalabileceğini söyledi. Çağlar’a sakatlığı nedeniyle forma veremediğini belirten Rodgers “Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle 3 ay aramızda olmayabilir” ifadesini kullandı.

Çağlar Söyüncü, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Rusya ile 11 Ekim Pazar günü oynadığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü hafta maçı öncesi yapılan son antrenmanda sakatlanmıştı. Başarılı stoper, Rusya ve Sırbistan maçlarında forma giyememişti.

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