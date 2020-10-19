Çağdaş Atan: Kendimi futbola adadım, Sergen Hoca’yla çalışırken bile…

Süper Lig’in 5’inci haftasında Alanyaspor Türk Telekom Stadı’nda Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Sezonun flaş takımında ilk 5 haftaya damga vuran teknik direktör Çağdaş Atan başarının sırrını paylaştı. Maç sonu açıklamalarda bulunan Atan hem Alanyaspor’da yapmaya çalıştıklarını hem de Galatasaray’a karşı alınan galibiyeti değerlendirdi. İşte Çağdaş Atan’ın açıklamalarından satır başları:

‘SERGEN HOCA’YLA ÇALIŞIRKEN BİLE AKLIMDA BU VARDI’

”Önde basmayı iyi yaptık. Kırmızı kart da öyle geldi. 11’e 11’de iyi oynadık. İkinci yarıdan çok mutlu değilim. Galatasaray 4-4-1’e dönünce daha kreatif olmalıydık. Son saniye golüyle kazandık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Hep söylüyorum, denemekten vazgeçmeyin.

Oyuncularımıza hayal edin diyorum. Hazır takım diyorlar. Fakat irili ufaklı 15 oyuncu geldi. Oyuncuyken de motivasyonum çok yüksekti. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir adamım ben. Kendimi futbola adadım. Bu güne kadar iyi hazırlandım, Sergen Yalçın hocayla 4 sezon çalışırken bile aklımda teknik direktörlük vardı, ekibim bile hazırdı. Sağolsun Alanyaspor da bana bu fırsatı verdi.”

‘GALATASARAY’A KARŞI ANCAK BU KADAR OYNANIRDI’

”Aslında biz Galatasaray’ın 4-1-4-1 oynamasını bekliyorduk. Ona göre 3-4-1-2 adam adama her yerde önde presle başlamak istiyorduk. Galatasaray, 4-3-1-2’yi tercih etti. Biz de o yüzden 3-5-2 ile pres yaptık. Galatasaray’a karşı 11’e 11 ancak bu kadar oynanırdı. İkinci yarıdan çok mutlu mutlu muyum? Değilim. Önde baskımız, ofansif oyunumuz devam edecek. Sahada var olmaya çalışacağız.”

‘FARKLI BİR ŞEYLER İZLETTİRMEK İSTİYORUZ’

”Ben gerçekten teknik direktör olarak sadece skor alma, galip gelme derdinde değilim. İzleyenlere bir şeyler sunmak istiyoruz. Aldığım mesajlar da hep bu yönde olduğu için mutlu oluyorum. Ben Alanyaspor’u izleyenlere sahada özel bir şeyler yapan bir takım izletmek istiyorum. İnsanlara biraz farklı bir şeyler izlettiriyorsak ne mutlu bize.

’10 KİŞİ KALAN RAKİBE KARŞI DEFANSİZ OYUNCU ALMAK KAFAMA YATMADI’

”Alanyaspor’da geçen sene taşlar oturduğu için yerinden oynatmak istemedim. Ama üçlü oynamak her zaman aklımda vardı. İlk yarı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Burada ancak bu kadar iyi oynanırdı. Galatasaray karşısında oyunu tek taraflı oynamamız gerektiğini düşündüğüm için bugün 4 oyuncu değişikliğinde kaldık. Ceyhun’u alacaktım ama 10 kişi kalan bir rakibe karşı defansif bir oyuncu almak kafama yatmadı, ofansif bir oyuncu sahaya sürdüm.”

“ŞAMPİYONLUK KELİMESİ AĞZIMIZA YAKIŞIYOR”

Son 3 senedir gelişen bir Alanyaspor olduğuna dikkat çeken Atan, “Şampiyonluk büyük bir kelime, şampiyonluğa oynamak büyük bir cümle. Biz bu cümleyi kurmaktan asla korkmuyoruz. Bu maç bizim için seviye maçıydı, seviyemizi gördük. Ben ve takımım zirveye oynamak istiyor. Tabii ki önemli rakiplerimiz var, çok ciddi rakipler var ama biz yarışmacı, zirvede olan bir takım olmak istiyoruz. Şampiyonluk kelimesi ağzımıza yakışıyor” açıklamasında bulundu.

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