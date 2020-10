Berna Gözbaşı’nın locasına saldırı böyle görüntülendi

Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor sahasında Sivasspor’a kaybederken, bu maçta Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın locasına saldırıda bulunuldu. Berna Gözbaşı’nın kızı, kardeşi ve aile fertlerinin bulunduğu locaya yapılan saldırı sonrasında Kayserispor Kulübü bir açıklama yayımlamış, “Sahamızda oynadığımız DG Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.

Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri ‘Kayserispor Taraftarı’ olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer verilmişti. İhlas Haber Ajansı muhabiri Ali Göç, yaşanan saldırı anını kare kare belgeledi. Maç sırasında locada yaşanan olaylar, İHA objektiflerine an be an yansıdı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Berna Gözbaşı’ya geçmiş olsun mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hes Kablo Kayserispor’un sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı’nın locasına yapılan saldırıyı kınadı.

Hes Kablo Kayserispor’un sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı’nın locasına yapılan saldırıya tepki gösteren Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gözbaşı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Kasapoğlu, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Kayserispor-Sivasspor maçı sırasında Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın aile bireylerinin saldırıya uğraması ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Gözbaşı ve ailesine yönelik saldırıyı kınayan Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig 5. hafta müsabakası sırasında Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nın aile fertlerinin bulundukları locada uğradıkları saldırı haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemler emniyet güçleri tarafından yapılmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da konunun takipçisi olacağız. Spora, sportmenliğe ve sporun birleştirici gücüne yakışmayan bu tür saha ve tribün olaylarına müsamaha göstermeyeceğiz. Bu menfur saldırıda yaralanan başta Berna Gözbaşı’nın kızı ve kardeşi olmak üzere tüm ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaşanan bu olayı bir kez daha şiddetle kınıyorum.”

