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Ankaragücü-Hatayspor maçı ertelendi, Erzurumspor Başkanı pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynanacak olan MKE Ankaragücü - Atakaş Hatayspor karşılaşmasının konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle ertelendiğini bildirdi. Öte yandan BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'in de testinin pozitif çıktığı açıklandı

19:38 -
Haberler Ankaragücü
Ankaragücü-Hatayspor maçı ertelendi, Erzurumspor Başkanı pozitif çıktı

Atakaş Hatayspor’da 19 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından maç erteleme kararları sürüyor.  Ligin 5’inci haftasında Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasındaki karşılaşmanın ertelendiğini duyurulurken, 6’ncı haftadaki MKE Ankaragücü maçı için de erteleme kararı geldi.

24 Ekim Cumartesi günü saat 13.30’da Eryaman Stadyumu’nda oynanması planlanan karşılaşma, ileri bir tarihe ertelendi. Atakaş Hatayspor’da geçen hafta 19 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kulüpten bugün yapılan açıklamada, 6 oyuncudan 5’inin testlerinin negatife döndüğü belirtilmişti.

ERZURUMSPOR BAŞKANI DA POZİTİF

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü, başkan Hüseyin Üneş’in yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. BB Erzurumspor’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “BB Erzurumspor başkanımız Hüseyin Üneş´in Covid 19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Başkanımızın karantina ve tedavi süreci başarıyla ilerlemekte ve kontrolleri düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz” denildi.

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Son güncelleme: 20:42 19.10.2020