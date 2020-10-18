Wayne Rooney’e dost kazığı! Corona şüphelisi olduğunu gizledi…

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, Covid-19 testine sokulması gereken ve daha sonra sonucunun pozitif çıktığı öğrenilen arkadaşı tarafından ziyaret edildikten sonra corona şüphelisi olarak izole edildi. The Sun gazetesindeki habere göre; 21 yaşındaki girişimci Josh Bardsley, Perşembe günü Wayn Rooney’i evinde ziyaret ederek ona saat hediye etti.

Ancak Bardsley’in, İngiltere’de 28 Mayıs’tan bu yana corona virüsünün yayılmasını önlemek için kullanılan ‘Test and Trace’ adlı temas izleme programının radarında olduğu ve teste sokulduğu için karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. İşin kötüsü Bardsley’e yapılan corona virüsü testi pozitif sonuçlandı.

Rooney ise, Bardsley hakkındaki tüm bu bilgilerden habersiz şekilde evini ona açarken kendisine hediye ettiği saatin fotoğrafını bile Instagram hesabından paylaştı. Ve bu ziyaretten bir gün sonra Derby’nin Watford2a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada sahada yer aldı.

İngiltere’de hükümetin pandemi yönergeleri, testi pozitif çıkan bir kişiyle temas halinde olan herkesin 14 gün boyunca kendi kendini izole etmesi gerektiğini söylüyor. Yaşananların ardından Derby ve Watford takımlarında herkesin testlere girmesi beklenirken Wayne Rooney’in doğrudan teste sokulduğu öğrenildi.

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“ROONEY KIZGIN VE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI”

Rooney taraftından yaplan açıkalamada, 34 yaşındaki futbolcunun Bardsley’in sorumsuz davranışı nedeniyle kızgın olduğu belirtilirken, “Rooney, Josh’un ziyaretten önce takip sisteminde olduğunu ve evine gelmemesi gerektiğini medyadaki haberlerden öğrendi. Josh’un corona testinin pozitif çıktığını da bugün öğrendi. Bu bilgileri daha önceden bilseydi görüşmeyi reddederdi” denildi.

“Wayne kızgın ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Ailesinin ve kulübünün, gizli kapaklı işler yapan biri yüzünden hükümet ve NHS kurallarını ihlal etmiş pozisyonuna düşürülmesinden dolayı çok üzgün. Şu anda Josh ile teması sonucunda corona virüsü testi yaptırıyor.”

DERBY COUNTY’DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Derby kulübü, Rooney’in adını vermedi ancak yapılan açıklamada konudan haberdar olduklarını ve yönergeleri takip edeceklerini doğruladı.

“Derby County, ulusal bir gazetede, kulübün bir oyuncusunun Covid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle temas halinde olduğuna ilişkin haberden haberdardır. Kulüp, sıkı EFL Covid-19 protokolleri ve Hükümet kuralları doğrultusunda uygun önlemlerin alınmasını sağladı. Kulüp, oyuncular ve personel için en güvenli ortamının sağlanması adına protokolleri uymaya devam edecek. Konuyla ilgili olarak daha fazla bilgilendirme gerekmedikçe açıklama yapılmayacak.”

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