Villarreal maçı öncesi Sivasspor’da sakatlık şoku

UEFA Avrupa Ligi’nde 22 Ekim Perşembe tarihinde Villarreal ile deplasmanda karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor’da, Kayserispor maçında sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt’un durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, Erdoğan Yeşilyurt’un sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncumuz Erdoğan Yeşilyurt, HK Kayserispor maçının ikinci yarısında ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlandı. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında ileri seviye yırtık oluşan oyuncumuzun tedavisine başlanılmış olup, 3 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz.”

İLGİLİ HABER Rıza Çalımbay: `Villarreal ile çok zor bir maç yapacağız`