Sergio Agüero’nun yan hakeme hareketi olay oldu! Milletvekili çılgına döndü…

İngiltere Premier Lig 5. hafta karşılaşmasında Arsenal’i ağırlayan Manchester City, Raheem Sterling’in attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederken, maç sonunda Arjantinli yıldız Sergio Agüero’nun yan hakeme yaptığı hareket tartışmalara neden oldu.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Arsenal savunmacısı Gabriel’in vurduğu top Aguero’un ayaklarına çarparak taç çizgisini geçti. 2011 yılından beri yardımcı hakemlik görevi yapan ve Premier Lig’de görev yapan birkaç kadın hakemden biri olan Massey-Ellis ise bayrağını kaldırdı ve topun Arsenal’de olduğunu işaret etti.

Hakemin bu kararını beğenmeyen Arjantinli futbolcu Agüero, topun ayağına çarptığı anda kendisinin oyun alanı dışında olduğunu belirterek kararı eleştirdi. Agüero’dan uzaklaşmaya çalışan hakem Ellis, yıldız futbolcunun el hareketiyle şaşkına döndü.

How did Aguero get away with this? pic.twitter.com/XAbp5nIuKF

— Footy Humour (@FootyHumour) October 17, 2020