Serdar Aziz’den hakem Atilla Karaoğlan’a tepki

Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe’yi 3-2 yenen Fenerbahçe’de savunma oyuncusu Serdar Aziz, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan’a tepki gösterdi.

Maçta penaltı yapan ve bir pozisyonda ise hakeme gösterdiği sert tepkiden sarı kart gören Serdar Aziz, “Önemli bir deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Kazandık ama maçın önüne hakemin performansı geçti. Hakem maçın berabere bitmesi için elinden geleni yaptı. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu. Rakip kendini yere atıyor, kalçama değiyor ve hakem penaltı veriyor. VAR’a bile gitmiyor. Ben maçlardan sonra hakemi suçlamam, hata yaptıysam hata yaptım derim ama o pozisyonda VAR’a bile gidilmedi” dedi.

Fenerbahçe’nin galibiyetini değerlendiren Serdar Aziz, “Bir süredir kadroya giremiyordum, bugün bir şans doğdu ve hocam bana formayı verdi. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Bundan sonra da yolumuza kazanarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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