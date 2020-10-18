Ozan Tufan, Pelkas’ın ismini unutunca

Süper Lig’ijn 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Göztepe’yi 3-2 mağlup ederek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe formasını ilk kez giyen Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, takımının üçüncü golünü ağlara bırakan isim oldu. İlk maçında golle tanışan Pelkas, böylece Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, maç sonrası kulübün Youtube kanalına yaptığı açıklamada bir ara Pelkas’ın ismini unuttuğunu söyledi. Ozan Tufan, bu ilginç olayı “Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas’ın ismini unuttum. ‘Yunanistan’ diye seslendim çocuğa… Caner ağabey de duydu, o da gülmeye başladı maç içinde… Konsantrasyonumuz dağıldı” ifadeleriyle anlattı.

Pelkas ise maç sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok mutluyum. İlk maçımda galibiyetle başladık. Ben de gol attım. ’10 numara oynamayı seviyorum’ demiştim ama kenarda da oynarım. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Oynadığımda yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bu benim felsefem.”

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