Mehmet Altıparmak: Rakibimize 1 puan verdik

Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük ile karşı karşıya gelen ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbide kazanmak istediklerini söyleyen Altıparmak, “Derbide kazanmayı çok istiyorduk. Özellikle maçın başında, ilk 30-35 dakikada oyunun hakimiydik. İstediğimiz pozisyonlara girdik ancak bir türlü golü bulamadık. İlk 4 haftada çok üretken ve ligin en çok pozisyona giren takımıydık. Bugün de bunu devam ettirdik. İlk yarıda golü bulsaydık maçı kazanabilirdik. Rakibimizin 35-45 arası iyi bir oyunu vardı. İkinci yarının başında çabuk bir gol bulduk. Rakibi de uzun top oynamaya mahkum ettik. İyi pas yapmamız durumunda pozisyonlar yakalayacaktık. Maçın ikinci yarısında ve rakip 10 kişi kaldığında pozisyonlar bulduk ancak gole çeviremedik. Rakibin de pozisyonları var. Ancak maç genelinde daha üstün olan taraf Kasımpaşa'ydı. Rakibe 1 puan verdik diyebilirim. Oyuncuların istek ve arzusu bizim için önemliydi. Taraftarlarımız da maçtan önce görsel şölenle bizi maça yolladılar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Onlara galibiyet armağan isterdik. Rakibimize 1 puan verdik. Artık Göztepe maçı hazırlıklarına başlayacağız” açıklamalarını yaptı.