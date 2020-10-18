MAÇ SONUCU | Tottenham 3-3 West Ham United | Premier Lig 5. hafta

İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Tottenham ile West Ham United arasında oynanan karşılaşma, inanılmaz bir geri dönüşe sahne oldu. İlk yarıda rakibi karşısında 3-0 üstünlük kuran Tottenham, son 12 dakikada yediği üç golle bir puana razı oldu.

Maça çok hızlı başlayan Tottenham, henüz 1. dakikada Son Heung-Min’in golüyle öne geçti. 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane, ağlara bıraktığı gollerle farkı üçe çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısında fırtına gibi esen Tottenham, soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci yarıda da uzun süre üç farklı üstünlüğünü korumayı başaran ev sahibi ekip, tam üç puanı aldım derken, 82. dakikada sonra işler bir anda tersine döndü. Fabian Balbuena ile 82. dakikada farkı ikiye indiren West Ham United, Davinson Sanchez’in 85. dakikada kendi kalesine attığı gol sonrası puan için umutlandı.

Maçın son bölümünde baskısını arttıran konuk ekip, 90+4. dakikada Manuel Lanzini’nin golüyle skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca son bölümü nefes kesen karşılaşma 3-3 berabere sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Tottenham puanını 8, West Ham United ise 7 yaptı.

BALE YENİDEN TOTTENHAM’DA

Öte yandan Tottenham’ın sezon başında Real Madrid’den kiraladığı Gareth Bale, 7 yıl sonra yeniden eski takımının formasını giymiş oldu. 72. dakikada Steven Bergwijn’in yerine oyuna dahil olan Bale, yakaladığı önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Real Madrid’e 2013 yılında 101 milyon Euro karşılığında satılan Bale, özellikle son dönemde İspanyol devinde beklenenin altında kalması nedeniyle gözden çıkarılmıştı. Eski futbolcusuna kapılarını açan Tottenham, 31 yaşındaki yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bale, Real Madrid dönemindeki son zamanlarında sahadaki futbolundan çok golf tutkusuyla ve yedek kulübesinde uyumasıyla konuşulmaya başlanmıştı.

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