MAÇ SONUCU | Karagümrük 1-1 Kasımpaşa | Süper Lig 5. hafta

Süper Lig’in 5. haftası İstanbul’un köklü rekabetlerinden birine Haliç Derbisi’ne sahne oldu. 1961-1962 sezonundan sonra iki takımı Süper Lig’de bir araya getiren ilk maç olan ve Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Karagümrük ile konuğu Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı ve puanlar paylaşıldı.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Balkovec’in ortasında direğe de çarpan kafa vuruşuyla topu ağlara göndermeyi başaran Artur Sobiech’in golüyle 1-0 öne geçen Karagümrük, ikinci yarının hemen başında 47’de Aytaç Kara’nın golüne engel olamadı.

Hajradinovic’in serbest vuruştan ortasında Aytaç düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve skoru tayin etti. İki ezeli rakip sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılırken ev sahibi Karagümrük, puanını 8’e yükseltti. Kasımpaşa ise 7 puana çıktı.

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Karagümrük cephesinde 69’da Badou Ndiaye’nin yerine oyuna dahil olan Jimmy Durmaz, 74. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen oyunda denge çok da değişmedi ve Kasımpaşa top hakimiyetini o dakikadan sonra alsa da etkili fırsatlar bulmayı başaramadı.

Zaman zaman Karagümrük, tehlikeli kontrataklar da buldu ancak nihayetinde tabela değişmedi. Karagümrük haftaya Alanyaspor’a konuk olacak. Kasımpaşa ise Göztepe’yi ağırlayacak.