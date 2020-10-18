MAÇ SONUCU | Bursaspor Balıkesirspor | TFF 1. Lig 5. hafta

TFF 1. Lig’in beşinci haftasında Bursaspor sahasında Balıkesirspor'u ağırladı. Yeşil-beyazlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı. İlk yarısı 1-1 berabere sona eren maçta Bursaspor, uzatma dakikalarında bulduğu iki golle üç puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan, Balıkesirspor maçı öncesinde Bursaspor'un genç yıldız adayı Vefa Temel'in sol ön çapraz bağlarının koptuğu açıklandı. Yeşil beyazlı kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Yapılan tetkikler sonucu futbolcumuz Vefa Temel'in sol ön çapraz bağlarının koptuğu anlaşılmıştır.”

Balıkesirspor maçı öncesi antrenmana çıkan futbolcular ise ‘Daha güçlü döneceksin Vefa' yazılı tişörtlerle ısındı…

Ayrıca Bursaspor'da sakatlıkları bulunduğu belirtilen Özer Hurmacı ve kaleci Ataberk Dadakdeniz de Balıkesirspor maçı kadrosunda yer almadı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ogün Kamacı

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Ramazan Keskin dk. 46), Recep Aydın (Batuhan dk.82), Burak Kapacak, Ali Akman

Yedekler: Canberk, Çağatay, İsmail Can, Furkan Emre, Kerem K., Kerem Ş., Eren, Ertuğrul

Teknik Direktör: Mustafa Er

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Berat Aydoğdu, İsmail Yüksek (Kağan dk. 86), Cumali Bişi, M.Otoo, Foxi Kethevoama, O.Ezeh (Oltion dk. 46), A.Mrsic (Serdar Güncü dk. 65)

Yedekler: Yiğithan, Doğa, Abdulkadir, Celal, Anıl, Oğuz, Ayberk

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Goller: Ali Akman (dk. 13 ve dk. 90+5), Batuhan Kör (dk. 90+2) (Bursaspor), Foxi Kethevoama (dk. 32) (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Cumali, Batuhan, Otoo (Balıkesirspor), Burak Kapacak, Cüneyt Köz, Ramazan (Bursaspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 13′ Burak Kapacak'ın defansın arkasına attığı pası iyi değerlendiren Ali Akman, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL! 32′ Sağdan yapılan ortaya iyi yükselen Foxi Kethevoama, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1

36′ Kale önünde topla buluşan Foxi Kethevoama ikinci gole çok yaklaştı. Bu futbolcunun sert şutunda top üst direkten geri döndü.

51′ Ali Akman'ın pasında Burak Kapacak topu ceza sahası içinde kontrol etti. Bu futbolcunun sert şutunda topu direkten döndü.

75′ Ramazan Keskin'in ortasında kale önünde topla buluşan Burak Altıparmak bekletmeden şutunu çekti ancak kaleci Atilla bu pozisyonda topu kornere gönderdi.

GOL! 90+2′ Ali Akman'ın pasında oyuna sonradan giren Batuhan Kör ceza sahası içinde topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL! 90+5′ Topla buluşan Ali Akman, kendi geliştirdiği pozisyonda kaleciyi de geçti ve fileleri havalandırarak maçın sonucunu ilan etti. 3-1