MAÇ SONUCU | Antalyaspor 1-1 Gaziantep FK | Süper Lig 5. hafta

Süper Lig’in 5. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı gollerle berabere biten maçta hakem Koray Gençerler, tam dört kez kırmızı kartına başvurdu. Antalyaspor’un 3 topu direkten döndü.

Maça oldukça hızlı başlayan Antalyaspor, henüz 3. dakikada Sidney Sam’in golüyle öne geçti. 28. dakikada ikinci sarı kartını gören Gaziantep FK’den Kevin Mirallas, takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarıda başka gol olmayınca ev sahibi ekip, soyunma odasına önde girdi.

İkinci yarıda bu kez 65. dakika oynanırken bir kırmızı kart daha çıktı. İkinci sarı kartını gören Junior Maranhao, Gaziantep FK’nin kalan dakikalarda 9 kişi mücadele etmesine neden oldu. Ancak yılmayan konuk ekip, beraberlik golü için bastırdı. Kazanılan bir serbest vuruşta Furkan Soyalp, yaptığı kafa vuruşu ile 70. dakikada takımına beraberliği getirdi.

Gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak Video Yardımcı Hakem’den (VAR) gelen uyarı sonrası gol geçerlilik kazandı. Kalan 20 dakikada 9 kişi kalan rakibi karşısında galibiyet golünü arayan Antalyaspor, başarılı olamadı. Antalyaspor’da 79. dakikada Sidney Sam ve 90+6. dakikalarda Ufuk Akyol da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu beraberlikle Antalyaspor’un puanı 8’e, Gaziantep FK’nin puanı ise 4’e yükseldi.