Liverpool’a Virgil van Dijk’ten kötü haber! Ameliyat olacak…

Premier Lig’de 5. hafta maçında Merseyside Derbisi’nde Everton’a konuk olan ve 2-2 beraberlikle sahadan ayrılan son şampiyon Liverpool’a maçta sakatlanan yıldız stoper Virgil van Dijk’ten kötü haber geldi.

Müsabakanın 6. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford ile çarpışan ve dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen 29 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu dizinden ameliyat olacak.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada “Virgil van Dijk cumartesi günü 2-2 biten Everton deplasmanında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle ameliyat edilecek” ifadelerine yer verildi.

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Pickford ile yaşanan çarpışmada Van Dijk’in diz bağlarından sakatlandığı aktarıldı. Liverpool Menajeri Jürgen Klopp da çarpışmadan sonra saha kenarından dengesiz müdahalesi nedeniyle Pickford’a tepki göstermişti.

Kulüp Van Dijk’in sahalara dönüş tarihi hakkında bilgi vermezken İngiliz basınında Hollandalı savunma oyuncusunun, sezonun ilk yarısında kalan bölümde forma giymesinin mümkün olmayacağı ve hatta Van Dijk’in sezonun büyük bir bölümünü kaçıracağı öne sürüldü.

Liverpool’a imza attığı günden itibaren takımın savunma problemlerini çözen, savunma hattının tartışmasız liderliğini üstlenen ve istikrar abidesi olarak neredeyse bütün maçlarda forma giyen Van Dijk’in yokluğuna Klopp’un bulacağı çözüm şimdiden merak konusu.