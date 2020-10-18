Ibrahimovic’in dönüşü muhteşem oldu

İtalya Serie A’nın 4. haftasında Inter, sahasında Milan’ı konuk etti. Bir Inter, bir de Milan’ın penaltı kaçırdığı maçta gülen 2-1’lik skorla Milan oldu. Corona virüsüne yakalandığı için takımdan ayrı kalan Milan’ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Maça iyi başlayan Milan, 13. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen İsveçli yıldızın vuruşunu Handanovic kurtardı. Dönen topu tamamlayan Ibrahimovic, takımını 1-0 öne geçirdi. 16. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ibrahimovic, farkı ikiye çıkaran gole imza attı. Rumelo Lukaku, 29. dakikada farkı bire indiren golü kaydetti.

İlk yarım saatin dışında karşılaşmada başka gol olmayınca, Milan zorlu maçtan 2-1 galip ayrılan taraf oldu.

Milan bu galibiyetle 4 hafta sonunda 12 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Inter ise 7 puanda kaldı.

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