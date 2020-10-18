Göztepe Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İzmir’de iki güçlü ekip, Göztepe Fenerbahçe Süper Lig’in 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe’de Diego Perotti, Nabil Dirar, Gökhan Gönül, Garry Rodrigues ve Ömer Faruk Beyaz kadroda yer almadı. Göztepe ise Süper Lig’in ilk 4 haftasında bir galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

18 Ekim Pazar günü İzmir’de Gürsel Aksel Stadı’nın ev sahipliği yapacağı Göztepe Fenerbahçe maçı, saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Mossoro, Tripic, Ideye

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Caner Erkin, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Jose Sosa, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Mbwana Samatta